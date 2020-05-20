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Pınar Altuğ'dan eşiyle dans videosuna 'sapık' yorumu yapan takipçisine sert yanıt! 'Keşke siz de...'

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını, daha önce çekilmiş bir dans videosu ile kutladı. Eşi ile arasındaki yaş farkı nedeni ile sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan Pınar Altuğ, bu kez de Yağmur Atacan ile dans ettiği videoya gelen yorum nedeni ile çileden çıktı. Oyuncunun, "Hep böyle dans edelim kocam, iyi ki doğmuşsun, seni çok seviyorum" notuyla paylaştığı videoya bir takipçisi, "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" yorumunu yazdı. Takipçisinin yorumuyla çılgına dönen Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi.

20.05.2020 17:00 - Son Güncelleme: 20.05.2020 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





