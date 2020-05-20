Haberler
Galeri
Magazin
Pınar Altuğ'dan eşiyle dans videosuna 'sapık' yorumu yapan takipçisine sert yanıt! 'Keşke siz de...'
Pınar Altuğ'dan eşiyle dans videosuna 'sapık' yorumu yapan takipçisine sert yanıt! 'Keşke siz de...'
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını, daha önce çekilmiş bir dans videosu ile kutladı. Eşi ile arasındaki yaş farkı nedeni ile sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan Pınar Altuğ, bu kez de Yağmur Atacan ile dans ettiği videoya gelen yorum nedeni ile çileden çıktı. Oyuncunun, "Hep böyle dans edelim kocam, iyi ki doğmuşsun, seni çok seviyorum" notuyla paylaştığı videoya bir takipçisi, "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" yorumunu yazdı. Takipçisinin yorumuyla çılgına dönen Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi.
20.05.2020 17:00
- Son Güncelleme: 20.05.2020 17:05
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Çiftin, bu evliliklerinden Su adında bir kızları dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerine verdikleri yanıtlarla gündeme gelen Altuğ, bu kez eşinin yeni yaşını, yaptığı paylaşımla kutladı.
Eşi Yağmur Atacan ile dans videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan Pınar Altuğ, paylaşımına "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
Pınar Altuğ ve eşinin dans videosuna bir sosyal medya kullanıcısından, "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" şeklinde yorum geldi.
Takipçisinin yorumuyla çılgına dönen Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi. Güzel oyuncu, "Keşke siz de ona sevgi ve aşkın ne olduğunu öğretseniz de ileride mutlu olsa... Bu arada 5 yaşındaki çocuğun zaten Instagram'a bakmıyor olması gerekir bu da küçük bir not olsun." dedi.
Pınar Altuğ'un eşiyle dans videosuna bir başka gelen yorum ise "Bu nasıl bir dans arkadaş daha çok metrobüs giderken kadın erkek yolculuğu gibi olmuş"