Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Jennifer Lopez banyodan gecelikli paylaştı sosyal medyayı salladı! 'Nasıl hala yaşlanmazsın!'

Jennifer Lopez banyodan gecelikli paylaştı sosyal medyayı salladı! 'Nasıl hala yaşlanmazsın!'

Jennifer Lopez gecelikli paylaşımıyla paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez,banyodan geceliğiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Makyajsız haline beğeni ve yorum yapan 51 yaşındaki Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te dermatolog randevusu çıkışında görüntülenmiş, kimliğini gizleyen tavırlarıyla magazin gündeminde yer almıştı. İşte 'Nasıl hala yaşlanmazsın!' yorumlarının havada uçuştuğu Jennifer Lopez'in Instagram paylaşımı...

17.01.2021 09:06 - Son Güncelleme: 17.01.2021 09:48
Jennifer Lopez banyodan gecelikli paylaştı sosyal medyayı salladı! 'Nasıl hala yaşlanmazsın!'

Jennifer Lopez banyodan gecelikli paylaştı sosyal medyayı salladı! Makyajsız halini paylaşan Jennifer Lopez'in Instagram paylaşımına, 'Nasıl hala yaşlanmazsın!' yorumları yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez banyodan gecelikli paylaştı sosyal medyayı salladı! 'Nasıl hala yaşlanmazsın!'

İşte Jennifer Lopez başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

Jennifer Lopez banyodan gecelikli paylaştı sosyal medyayı salladı! 'Nasıl hala yaşlanmazsın!'

SİNEM KOBAL

.Sinem Kobal, yazın son günlerinden bir fotoğrafını yayınladı. "Bu nasıl güzellik" diye yorum yapan takipçiler, ünlü oyuncuya birçok iltifatta bulundu.

Jennifer Lopez banyodan gecelikli paylaştı sosyal medyayı salladı! 'Nasıl hala yaşlanmazsın!'
Jennifer Lopez banyodan gecelikli paylaştı sosyal medyayı salladı! 'Nasıl hala yaşlanmazsın!'

BİRAN DAMLA YILMAZ

DİĞER GALERİLER