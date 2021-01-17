Jennifer Lopez banyodan gecelikli paylaştı sosyal medyayı salladı! 'Nasıl hala yaşlanmazsın!'
Jennifer Lopez gecelikli paylaşımıyla paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez,banyodan geceliğiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Makyajsız haline beğeni ve yorum yapan 51 yaşındaki Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te dermatolog randevusu çıkışında görüntülenmiş, kimliğini gizleyen tavırlarıyla magazin gündeminde yer almıştı. İşte 'Nasıl hala yaşlanmazsın!' yorumlarının havada uçuştuğu Jennifer Lopez'in Instagram paylaşımı...
17.01.2021 09:06
- Son Güncelleme: 17.01.2021 09:48
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