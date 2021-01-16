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Herkes Suat sanıyordu bakın kim çıktı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi...

Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2006'dan bu yana yayın hayatına devam eden dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, hafızalara adeta bu karakter ile kazındı. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban rolüne hayat veren Özgür Ozan hakkında en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu. Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Arka Sokaklar'n Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi...

16.01.2021 17:32 - Son Güncelleme: 16.01.2021 18:39
Herkes Suat sanıyordu bakın kim çıktı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi...

2006'dan bu yana yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, hafızalara adeta bu karakter ile kazındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes Suat sanıyordu bakın kim çıktı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi...

Dizide Hüsnü Çoban rolüne hayat veren Özgür Ozan hakkında en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu.

Herkes Suat sanıyordu bakın kim çıktı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi...

Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Herkes Suat sanıyordu bakın kim çıktı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi...

Peki, Özgür Ozan'ın eşi kim?

Herkes Suat sanıyordu bakın kim çıktı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi...

İşte başta Arka Sokaklar'n Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi...

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