Herkes Suat sanıyordu bakın kim çıktı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi...
Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2006'dan bu yana yayın hayatına devam eden dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, hafızalara adeta bu karakter ile kazındı. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban rolüne hayat veren Özgür Ozan hakkında en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu. Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Arka Sokaklar'n Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi...
16.01.2021 17:32
- Son Güncelleme: 16.01.2021 18:39
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