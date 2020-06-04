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Jennifer Aniston'ın çıplak fotoğrafı açık artırmada! Koronavirüs tedavisi için Aniston'a en yüksek teklif...

Jennifer Aniston çıplak fotoğrafını açık artırmaya çıkarıyor. Efsane dizi Friends'in 16 yıl sonra seyirciyle buluşacak özel bölümüyle gündemde olan Jennifer Aniston, Instagram hesabından 1995'te çekilen çıplak portresinin dünyada yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen koronavirüsle mücadele için açık artırmaya çıkacağını duyurdu. Fotoğrafa şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar oldu.

04.06.2020 14:27 - Son Güncelleme: 04.06.2020 14:46
Jennifer Aniston'ın çıplak fotoğrafı açık artırmada! Koronavirüs tedavisi için Aniston'a en yüksek teklif...

Jennifer Aniston, Instagram hesabından 1995'te çekilen çıplak portresinin dünyada yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen koronavirüsle mücadele için açık artırmaya çıkacağını duyurdu.

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Jennifer Aniston'ın çıplak fotoğrafı açık artırmada! Koronavirüs tedavisi için Aniston'a en yüksek teklif...

Aniston, paylaştığı metinde, "Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie's ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Covid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı" dedi.

Jennifer Aniston'ın çıplak fotoğrafı açık artırmada! Koronavirüs tedavisi için Aniston'a en yüksek teklif...

Ünlü oyuncu, portrenin satış gelirinin tamamının ülke çapında sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişilere ücretsiz koronavirüs testi ve tedavisi için kullanacağını belirtti.

Jennifer Aniston'ın çıplak fotoğrafı açık artırmada! Koronavirüs tedavisi için Aniston'a en yüksek teklif...

Fotoğrafa şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar oldu.

Jennifer Aniston'ın çıplak fotoğrafı açık artırmada! Koronavirüs tedavisi için Aniston'a en yüksek teklif...

12 Haziran'da sona erecek müzayedeye dahil edilen diğer ünlü portrelerinin içinde Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Brad Pitt, Billy Eilish ve Lenny Kravitz de var.

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