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Jennifer Aniston'ın çıplak fotoğrafı açık artırmada! Koronavirüs tedavisi için Aniston'a en yüksek teklif...

Jennifer Aniston çıplak fotoğrafını açık artırmaya çıkarıyor. Efsane dizi Friends'in 16 yıl sonra seyirciyle buluşacak özel bölümüyle gündemde olan Jennifer Aniston, Instagram hesabından 1995'te çekilen çıplak portresinin dünyada yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen koronavirüsle mücadele için açık artırmaya çıkacağını duyurdu. Fotoğrafa şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar oldu.

04.06.2020 14:27 - Son Güncelleme: 04.06.2020 14:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





