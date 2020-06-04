Ebru Polat'tan kadınlara uyarı videosu! 'Kocanızı elinizden alırlar'
Ebru Polat Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak "Sizce haklı mıyım, haksız mıyım?" notuyla bir video paylaşan Ebru Polat, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Ebru Polat, "Dost deyip, arkadaş deyip sakın evinize kimseyi almayın. Bu insanlar yarın kocalarınızı elinizden alırlar" sözleri ile kadınlara uyarıda bulundu.
Ebru Polat, yine adından söz ettirmeyi başardı. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Ebru Polat, kadınlara ithafen yayınladığı video ile dikkat çekti. Videoya "Sizce haklı mıyım, haksız mıyım?" notunu yazan 36 yaşındaki şarkıcı, "Dost deyip, arkadaş deyip sakın evinize kimseyi almayın. Bu insanlar yarın kocalarınızı elinizden alırlar" açıklamasıyla şaşırttı.
"Yaşanmıyor mu böyle örnekler, yaşanıyor. Evinize alıp yedirdiğiniz içirdiğiniz insanlar arkanızdan dedikodunuzu yaparlar. Yılanlar uzakta değiller, yılanlar hep yakınlarınızda. Gerekirse duvarla konuşun. Affetmek Allah'a mahsustur, biz alt tarafı bir kuluz. Bunu sakın unutmayın. Size yanlış yapıldığında sadece Allah affetsin, siz affetmek zorunda değilsiniz. Bekleyin sabırla, vakti geldiğinde ki her şeyin vakti gelir gerekeni yaparsınız. 'Affettim' deyip bırakmayın, insanlar size rahat rahat hata yapamasınlar." diyen Polat, bu sözleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Polat'ın paylaşımı 450 binin üzerinde izlenirken, ünlü isimler de yazdıkları yorumlarla şarkıcıya destek verdi.