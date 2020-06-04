Ebru Polat'tan kadınlara uyarı videosu! 'Kocanızı elinizden alırlar'

"Yaşanmıyor mu böyle örnekler, yaşanıyor. Evinize alıp yedirdiğiniz içirdiğiniz insanlar arkanızdan dedikodunuzu yaparlar. Yılanlar uzakta değiller, yılanlar hep yakınlarınızda. Gerekirse duvarla konuşun. Affetmek Allah'a mahsustur, biz alt tarafı bir kuluz. Bunu sakın unutmayın. Size yanlış yapıldığında sadece Allah affetsin, siz affetmek zorunda değilsiniz. Bekleyin sabırla, vakti geldiğinde ki her şeyin vakti gelir gerekeni yaparsınız. 'Affettim' deyip bırakmayın, insanlar size rahat rahat hata yapamasınlar." diyen Polat, bu sözleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Polat'ın paylaşımı 450 binin üzerinde izlenirken, ünlü isimler de yazdıkları yorumlarla şarkıcıya destek verdi.

