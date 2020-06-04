Serenay Sarıkaya bikinili görüntülenince... Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya hamile mi?

Serenay Sarıkaya'nın bikinili fotoğrafları sonrası oldukça kilo aldığı görülürken oyuncunun hamile olabileceği yönündeki iddialar ortaya atıldı. Cem Yılmaz ise, sevgilisini görüntüleyenler hakkında şu ifadeleri kullandı: Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum…Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler.