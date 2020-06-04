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Serenay Sarıkaya bikinili görüntülenince... Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya hamile mi?

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Bodrum'daki evlerinde gizlice görüntülendi! Serenay Sarıkaya'nın magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğraflarının ardından, akıllara, 'Serenay Sarıkaya hamile mi?' sorusu geldi. Evlerinin bahçesinde izinsiz bir şekilde görüntülenen ünlü çiftten Cem Yılmaz, haberlerin ardından dava açacağını duyurdu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde ilişkilerindeki ilk krizi yaşamış ancak iddiaya göre Cem Yılmaz sevgilisinin yanına giderek gönlünü almıştı...

04.06.2020 13:45 - Son Güncelleme: 04.06.2020 14:07
Serenay Sarıkaya bikinili görüntülenince... Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya hamile mi?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Bodrum tatilinde gizlice çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Cem Yılmaz ve oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya önceki gün Bodrum'daki evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken izinsizce görüntülendi. Haberleri gören Cem Yılmaz, dava açacağını belirtirken, 'Serenay Sarıkaya hamile mi?' sorusu akıllarda soru işareti bıraktı.

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Serenay Sarıkaya bikinili görüntülenince... Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya hamile mi?

Serenay Sarıkaya'nın bikinili fotoğrafları sonrası oldukça kilo aldığı görülürken oyuncunun hamile olabileceği yönündeki iddialar ortaya atıldı. Cem Yılmaz ise, sevgilisini görüntüleyenler hakkında şu ifadeleri kullandı: Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum…Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler.

Serenay Sarıkaya bikinili görüntülenince... Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya hamile mi?

Cem Yılmaz, 2018 yılının yaz ayında Bodrum'daki evinin havuzunda sevgilisi Defne Samyeli ile görüntülenmişti.

Serenay Sarıkaya bikinili görüntülenince... Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya hamile mi?

Birlikte romantik anlar geçiren ikili havuzun tadını çıkarmış, hatta Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile sevgilisi Samyeli'yi tanıştırmıştı.

Serenay Sarıkaya bikinili görüntülenince... Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya hamile mi?

Yıl 2020... Defne Samyeli'den ayrılan Cem, bu kez de Bodrum Mandarin'deki evinin havuzunda sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikte görüntülendi.

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