Afrodit Banu Alkan fitili ateşledi! Aman Bülent Ersoy duymasın!
Geçtiğimiz gün Kadıköy'de bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenen Afrodit lakaplu Banu Alkan çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Banu Alkan'ın gazetecilere verdiği demeç Bülent Ersoy'u çileden çıkaracak! İşte 61 yaşındaki Banu Alkan'dan 67 yaşındaki Bülent Ersoy'u çıldırtacak sözler...
"BÜLENT ERSOY'A ISTAKOZ YEMEYİ BEN ÖĞRETTİM"
Banu Alkan'a, yılbaşında kulisine İspanya'dan ıstakoz isteyen Bülent Ersoy soruldu. Alkan "Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi.
Vietnam'da nasıl ıstakoz yenileceğini ona ben gösterdim. Ben kulise salmon (somon), eski bir mikrofon ve de sadece su istiyorum. Ben masrafsızım" dedi.
GÜZELLİK SIRLARINI ANLATTI
Uzmanlardan temporal ip askı yüz germe tedavisi hakkında bilgi alan Banu Alkan " Türkiye'deki tek estetiksiz ünlü kadınım, 32 dişim bile bana ait" dedi ve güzellik sırlarını şu şekilde anlattı: "Benim güzellik sırlarım; önce çok iyi uyku, oksijeni yüksek ortam, iyi beslenmek, stresten kaçmak ve son olarak gül kokulu sabunla çenemden yukarı doğru ovarak banyo yapmak..."
"TOKAT YİYE YİYE BÜYÜYECEKLER"
Projelerini de anlatan Banu Alkan "Yaşarken hayatımın filmini çekeceğim, yönetmen de ben olacağım. 42 tane film çektim ama bugün oynayanlar reklamlardan daha çok kazanıyorlar. Bana devamlı dizi teklifi geliyor ama ben gençliğimi yaşayamadım diye şimdi çok seçiciyim. Sosyal medya fenomenleri çok kısa zamanda para kazanıyorlar ama şöhreti kaldıramıyorlar, şımarıklıklarını kabul edemem. Onlar da tokat yiye yiye büyüyecekler" dedi.
"YAKIŞIKLI, TEMİZ BİR İNSAN VE MİS KOKULU"
Gazeteciler Banu Alkan, Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu çiftinin yeniden evlenecekleri konusunu anlattı. Alkan "Birbirlerine çok yakışıyorlar tekrar evlenmelerini isterim. Benim hayatımda kimse yok aşk nothing, hayatıma girecek kişinin yakışıklı ve temiz bir insan olması gerek mis kokulu ve hijyen içinde olması gerek" yorumunu yaptı.