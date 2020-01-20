Afrodit Banu Alkan fitili ateşledi! Aman Bülent Ersoy duymasın!

"TOKAT YİYE YİYE BÜYÜYECEKLER"

Projelerini de anlatan Banu Alkan "Yaşarken hayatımın filmini çekeceğim, yönetmen de ben olacağım. 42 tane film çektim ama bugün oynayanlar reklamlardan daha çok kazanıyorlar. Bana devamlı dizi teklifi geliyor ama ben gençliğimi yaşayamadım diye şimdi çok seçiciyim. Sosyal medya fenomenleri çok kısa zamanda para kazanıyorlar ama şöhreti kaldıramıyorlar, şımarıklıklarını kabul edemem. Onlar da tokat yiye yiye büyüyecekler" dedi.