Jeff Bezos utancından yerin dibine girdi! Kız arkadaşı Lauren Sanchez Leonardo DiCaprio'yu karşısında görünce resmen... 'Ah şu kadınlar!'

Jeff Bezos'ın yeni sevgilisi Lauren Sanchez'in ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya attığı bakışlar gündem oldu. Dünyanın en zengin ikinci ismi olan Jeff Bezos bir süredir televizyon yıldızı ve haber sunucusu Lauren Sanchez ile birliktelik yaşıyor. Çift katıldıkları galada günün en çok konuşulan isimleri oldu. Jeff Bezos kız arkadaşı yüzünden yaşadığı mahçubiyet sosyal medyanın diline düştü.