Şeyma Subaşı ile milyarder sevgilisi Meedo'nun yarı çıplak karesine sosyal medyada yorum yağdı: "Nafaka kesilsin umurumda değil pozu mu?"
Şeyma Subaşı ile milyarder sevgilisi Meedo'nun yarı çıplak karesi sosyal medyada olay oldu, ikiliye yorum yağdı! Bir süredir Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bol bol misafir ağırlayan Şeyma, son olarak Türkiye'den gelen arkadaşları için parti yaptı. Sevgilisinin lüks teknesindeki eğlencede misafirlere bir tek kuş sütü ikram edilmedi. 2018 yılında evlendiği Acun Ilıcalı'dan 2019 yılında boşanan Şeyma Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak. Bu haber sonrası Şeyma Subaşı'dan gelen tekne paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı ile milyarder sevgilisi Meedo'nun yarı çıplak karesine sosyal medyada, "Ne bu? Nafaka kesilsin umurumda değil pozu mu?" yorumları yapıldı...
"NE BU? NAFAKA KESİLSİN UMURUMDA DEĞİL POZU MU?"
Şeyma Subaşı ile milyarder sevgilisi Meedo'nun yarı çıplak karesine sosyal medyada yorum yağdı. Şeyma Subaşı, çalkantılı geçen bir süreçten sonra geçen temmuzdan beri mutlu mesut bir ilişki yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşıyor.
Genç sosyetenin en ünlü isimlerinden olan Dila Tarkan ile sevgilisi Dağhan Doruer, Sima Tarkan ile sevgilisi Mark Başoğlu ve ünlü influencer Sibil Çetinkaya, bir süredir Miami'de tatilde. Şeyma Subaşı, arkadaşları olan bu grubu lüks teknelerine misafir etmiş. Sevgilisi Alsaloussi ile birlikte teknede öyle bir ağırlama yapmışlar ki, bizim genç sosyetikler bile etkilenmiştir herhalde.
Sevgilisi ile boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı, son pozları ile ile gündeme bomba gibi düştü.