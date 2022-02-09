Şeyma Subaşı ile milyarder sevgilisi Meedo'nun yarı çıplak karesine sosyal medyada yorum yağdı: "Nafaka kesilsin umurumda değil pozu mu?"

Genç sosyetenin en ünlü isimlerinden olan Dila Tarkan ile sevgilisi Dağhan Doruer, Sima Tarkan ile sevgilisi Mark Başoğlu ve ünlü influencer Sibil Çetinkaya, bir süredir Miami'de tatilde. Şeyma Subaşı, arkadaşları olan bu grubu lüks teknelerine misafir etmiş. Sevgilisi Alsaloussi ile birlikte teknede öyle bir ağırlama yapmışlar ki, bizim genç sosyetikler bile etkilenmiştir herhalde.