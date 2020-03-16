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Yeşilçam'ın güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok etti! Askere çağırdılar

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Müjde Ar hakkındaki bu gerçek sizi çok şaşırtacak... Yeşilçam sinemasınde yüzlerce filmde rol alan Müjde Ar, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolde oynadı. Unutulmaz filmlerin başarılı kadın oyuncusu Müjde Ar'ı meğer yanlış tanıyormuşuz. Öyle ki Müjde Ar, bu gerçek yüzünden bir dönem askere bile çağrılmıştı. İşte özellikle Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Gülen Gözler, Öyle Olsun gibi filmleriyle hatırlanan Müjde Ar'ın gerçek ismi...

16.03.2020 10:32 - Son Güncelleme: 16.03.2020 11:14
Yeşilçam'ın güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok etti! Askere çağırdılar

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Müjde Ar hakkında çok bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Bir zamanlar Kemal Sunal ile rol aldığı Kibar Feyzo filmindeki karakteri ile akıllarda 'cilveli güzel' olarak kalan Müjde Ar hakkında çok şaşıracağınız o gerçek...

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Yeşilçam'ın güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok etti! Askere çağırdılar

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Yeşilçam'ın güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok etti! Askere çağırdılar

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Yeşilçam'ın güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok etti! Askere çağırdılar

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Yeşilçam'ın güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok etti! Askere çağırdılar

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