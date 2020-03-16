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Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko ile fena yakalandı! Sarmaş dolaş çiftin yaş farkı şoke etti

Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra aradığı aşkı Vakko markasının veliahtı Allan Hakko'ya kaptırmıştı. Aşkları 3 ay önce başlayan güzel sunucu ile sosyetik işadamı, önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de birlikte görüntülendi. Sarmaş dolaş görüntülenen çiçeği burnunda çiftin yaş farkı merak konusu oldu. Özellikle Allan Hakko kaç yaşında sorusunun yanıtı internette aratıldı. Burcu Esmersoy ile sevgilisinin arasındaki yaş farkını öğrenenler ise şoke oldu. İşte birbirlerine aşkla bakan Burcu Esmersoy ile Allan Hakko'nun ilk yan yana fotoğrafları ve merak edilen yaş farkları...

16.03.2020 12:10 - Son Güncelleme: 16.03.2020 12:32
Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko ile fena yakalandı! Sarmaş dolaş çiftin yaş farkı şoke etti

Burcu Esmersoy, yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş görüntülendi. Sosyetik işadamı Berk Suyabatmaz'dan Eylül 2019'da boşanan Burcu Esmersoy, gönlünü bir süre önce Vakko markasının veliahtı Allan Hakko'ya kaptırmıştı.

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Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko ile fena yakalandı! Sarmaş dolaş çiftin yaş farkı şoke etti

Aşkları 3 ay önce başlayan 43 yaşındaki sunucu ile sosyetik işadamı, önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de birlikte görüntülendi.

Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko ile fena yakalandı! Sarmaş dolaş çiftin yaş farkı şoke etti

Koyu sohbet içinde olan sevgililerin birbirlerine aşk dolu bakışları da objektiflere böyle yansıdı.

Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko ile fena yakalandı! Sarmaş dolaş çiftin yaş farkı şoke etti

Mekan çıkışı, gazetecilerle kısa süreli sohbet eden Burcu Esmersoy, "Gördüğünüz gibi her şey yolunda, iyiyiz. İlişkimiz çok güzel gidiyor'' diyerek aşkıyla aracına bindi...

Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko ile fena yakalandı! Sarmaş dolaş çiftin yaş farkı şoke etti

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıklarını kabul eden Burcu Esmersoy, "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.

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