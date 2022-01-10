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Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi kendine hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde ikinci bebekleri için gün sayan ünlü çiftten Sinem Kobal, annesi ile gündeme geldi. Güzel oyuncunun annesini görenler, Nuray Kobal'a hayran kalırken anne-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Sinem Kobal'ın güzeller güzeli annesi...

10.01.2022 22:19 - Son Güncelleme: 10.01.2022 22:19
Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi kendine hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 6 yıl önce Sinem Kobal ile dünyaevine girmiş ve çift 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi kendine hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Başarılı kariyerleri ve mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren oyuncu çift, bu kez Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ile gündeme geldi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi kendine hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Şimdilerde 4 aylık hamile olan Sinem Kobal'ın annesini görenler hayran kaldı ve 'Güzellik genetik' yorumunda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi kendine hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Öte yandan anne-kızın benzerliği de dikkat çekerek sosyal medyaya damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi kendine hayran bıraktı gören dilini ısırdı

İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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