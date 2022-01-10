Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi kendine hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 6 yıl önce Sinem Kobal ile dünyaevine girmiş ve çift 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.