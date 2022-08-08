İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan’ın diyet listesi...

"ÇOK ANLAMLI BİR YÜZÜK"

Parmağındaki pırlanta taşlarıyla işlenmiş yüzüğü ile dikkat çeken sanatçı, "Çok anlamlı bir yüzük. Üzerinden 10 tane pırlanta taşı var. Ortadaki benim, diğer 9 taş da çocuklarımı temsil ediyor." dedi.