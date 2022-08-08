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İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan'ın diyet listesi...

İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! Kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan'ın diyet listesi kısa sürede gündem oldu. Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam sahne aldığı bir düğünde son haliyle dikkatleri üzerine çekti. İzzet Yıldızhan, üzerinde işleme olan beyaz ve siyah iki farklı ceket giydi. "İki ayda tam 8 kilo verdim" diyen İzzet Yıldızhan diyet listesini açıkladı.

08.08.2022 11:34 - Son Güncelleme: 08.08.2022 11:46
İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan’ın diyet listesi...

2 AYDA ERİDİ

İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan'ın diyet listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan’ın diyet listesi...

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan önceki akşam bir düğünde sahne aldı. Sahnede dolar yağmuruna tutulan İzzet Yıldızhan, üzerinde işleme olan beyaz ve siyah iki farklı ceket giydi.

İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan’ın diyet listesi...

LİSTEYE UYDU

Yıldızhan, sahne sonrası gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. İki ayda 8 kilo verdiğini söyleyen Yıldızhan, "İki ayda tam 8 kilo verdim. Sabahları 2 adet yumurta ve akşamları ise sadece balık ızgara yiyerek verdim." diye konuşarak kilo verme formülünü açıkladı.

İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan’ın diyet listesi...

"ÇOK ANLAMLI BİR YÜZÜK"

Parmağındaki pırlanta taşlarıyla işlenmiş yüzüğü ile dikkat çeken sanatçı, "Çok anlamlı bir yüzük. Üzerinden 10 tane pırlanta taşı var. Ortadaki benim, diğer 9 taş da çocuklarımı temsil ediyor." dedi.

İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan’ın diyet listesi...

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