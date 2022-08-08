İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan'ın diyet listesi...
İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! Kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan'ın diyet listesi kısa sürede gündem oldu. Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam sahne aldığı bir düğünde son haliyle dikkatleri üzerine çekti. İzzet Yıldızhan, üzerinde işleme olan beyaz ve siyah iki farklı ceket giydi. "İki ayda tam 8 kilo verdim" diyen İzzet Yıldızhan diyet listesini açıkladı.
08.08.2022 11:34 - Son Güncelleme: 08.08.2022 11:46
2 AYDA ERİDİ
İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan'ın diyet listesi...
9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan önceki akşam bir düğünde sahne aldı. Sahnede dolar yağmuruna tutulan İzzet Yıldızhan, üzerinde işleme olan beyaz ve siyah iki farklı ceket giydi.