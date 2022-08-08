Nur Tuğba Namlı'nın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Hakan Ural'ın güzeller güzeli program partneri Nur Tuğba Namlı meğer...
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Neler Oluyor Hayatta'nın ekranlara geri dönenen Nur Tuğba Namlı günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 39 yaşındaki Nur Tuğba Namlı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun programına katılamasıya Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline gelmişti. Hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Nur Tuğba Namlı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Tuğba Algül, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı. İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.
TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.
Nur Tuğba Namlı hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu ise eşi oldu. İşte başta Nur Tuğba Namlı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.