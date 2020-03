İzleyenler şaşkına uğradı! O dizi 2018 yılında koronavirüsü böyle söylemiş! Şoke eden kehanet gerçek oldu!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir biyolojik silah mı? 2018 yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius adlı yapımda koronavirüs kehaneti olduğu ortaya çıktı. Hem de öyle basit değil... Koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılmış. En önemlisi de koronavirüs bir 'biyolojik' silah olarak nitelendirilmiş. My Secret Terrius adlı dizinin 10.bölüm 53.saniyesinde geçen diyalog ağızları açık bırakan cinsten. Öte yandan ABD'li yazar Dean Koontz'un 1981 yılında yazdığı 'Karanlığın Gözleri' ve 2013 yılında hayatını kaybeden Amerikalı medyum ve yazar Sylvia Brown tarafından bundan tam 12 yıl önce, 2008'de yazılan 'Günlerin Sonu' (End of The Days) kitabı da koronavirüsü tahmin etmiş. Bunun yanında kült dizi The Simpson'ın da koronaya itafen bir bölümü olduğu ortaya çıktı. İşte ağzınız açık okuyacağınız o kehanetler...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir biyolojik silah mı? 2018 yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius adlı yapımda koronavirüs kehaneti olduğu ortaya çıktı. Hem de öyle basit değil...

Koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılmış.

En önemlisi de koronavirüs bir 'biyolojik' silah olarak nitelendirilmiş.