Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu! İkisi de 12 bin TL'lik...

Kombinlerinde her zaman şıklığa ve kaliteye özen gösteren ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, 25 Eylül'de düzenlenen kurulda beyaz üzerine sarı gül desenli etek giydi. Bir dergi için kamera karşısında geçen Burcu Esmersoy ise yine aynı eteği giyerek Ivanka ile pişti oldu.