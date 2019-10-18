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Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu! İkisi de 12 bin TL'lik...

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu. Dünyaca ünlü İtalyan markasının yeni sezon eteği, ünlüler arasında büyük ilgi gördü. Beyaz ve siyah renk kumaş seçeneği bulunan eteğin üzerindeki sarı gül desenleri, ünlü isimlerin dikkatini çekti. Dünya genelinde büyük ilgi gören etek, Burcu Esmersoy ile Ivanka Trump'ın ortak zevkleri arasında yer aldı.

18.10.2019 12:26 - Son Güncelleme: 18.10.2019 12:26
Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu! İkisi de 12 bin TL'lik...

Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy'un zevkleri aynı çıktı. Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy, dünyaca ünlü İtalyan markasının eteği ile pişti oldu.

Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu! İkisi de 12 bin TL'lik...

Kombinlerinde her zaman şıklığa ve kaliteye özen gösteren ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, 25 Eylül'de düzenlenen kurulda beyaz üzerine sarı gül desenli etek giydi. Bir dergi için kamera karşısında geçen Burcu Esmersoy ise yine aynı eteği giyerek Ivanka ile pişti oldu.

Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu! İkisi de 12 bin TL'lik...

IVANKA VE BURCU PİŞTİ OLDU

Geçtiğimiz gün bir dergi için objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy da, Ivanka Trump'ın giydiği aynı eteği giydi. İtalyan markasının yeni sezon eteğinin satış fiyatı ise 2 bin 130 dolar, yani yaklaşık 12 bin 500 lira.

Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu! İkisi de 12 bin TL'lik...

PİŞTİ OLAN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER...

Ünlü isimlerin pişti olduğu kıyafetleri sizler için derledik. Aynı kıyafetin giyen kişiye göre bile çok farklı göründüğü çok açık. Bakalım sizce aynı kıyafetleri giyen isimlerden hangisi o kıyafeti daha iyi taşımış.

Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu! İkisi de 12 bin TL'lik...

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