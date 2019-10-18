Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu! İkisi de 12 bin TL'lik...
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile Burcu Esmersoy pişti oldu. Dünyaca ünlü İtalyan markasının yeni sezon eteği, ünlüler arasında büyük ilgi gördü. Beyaz ve siyah renk kumaş seçeneği bulunan eteğin üzerindeki sarı gül desenleri, ünlü isimlerin dikkatini çekti. Dünya genelinde büyük ilgi gören etek, Burcu Esmersoy ile Ivanka Trump'ın ortak zevkleri arasında yer aldı.
18.10.2019 12:26
- Son Güncelleme: 18.10.2019 12:26
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