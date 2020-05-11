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Ivana Sert ceza yememek için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda spor yapmaya başladı! 'Bu kadarı da pes'
Ivana Sert ceza yememek için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda spor yapmaya başladı! 'Bu kadarı da pes'
Ivana Sert'in spor yapmak için bulduğu yol herkesi şoke etti! Her zaman fit görüntüsüyle adından söz ettiren ve spora düşkünlüğüyle bilinen Ivana Sert, sahil ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanınca çareyi mezarlıklarda buldu. 40 yaşındaki Sert'in, yürüyüş yapmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'nı tercih ettiği ortaya çıktı.
11.05.2020 15:19
- Son Güncelleme: 11.05.2020 15:19
Corona virüs tedbirleri kapsamında sahil şeridine veya parklara gidip 392 lira para cezası yemek istemeyen Ivana Sert, kimsenin aklına gelmeyecek bir yer buldu.
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Her zaman fit görüntüsüyle adından söz ettiren Ivana Sert, yürüyüş yapmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'nı tercih etti.
Mezarlığa yakın oturan Sert'in mezarlıkta görüntüleyen Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberi şu şekilde:
"İvana Sert, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda form tutuyor. Geçen cuma rahmetli babamın kabrini ziyaret etmek için Zincirlikuyu Mezarlığı'na gittiğimde Ivana Sert'i gördüm."
"Spor kıyafetlerini giymiş, tempolu bir şekilde yürüyordu. Yanında da bir erkek arkadaşı vardı. Ivana Sert ve arkadaşı önümden geçip mezarlığın içinde kayboldu."
"Zincirlikuyu Mezarlığı'na çok yakın oturduğunu bildiğim Ivana Sert'in bu cinliğine şapka çıkardım doğrusu. Hem evinin dibinde, hem yeşillikler içinde, hem sakin olduğu için sosyal mesafe sorunu yok, hem de yasak olmadığı için para cezası riski de!"