Ivana Sert ceza yememek için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda spor yapmaya başladı! 'Bu kadarı da pes'

"Zincirlikuyu Mezarlığı'na çok yakın oturduğunu bildiğim Ivana Sert'in bu cinliğine şapka çıkardım doğrusu. Hem evinin dibinde, hem yeşillikler içinde, hem sakin olduğu için sosyal mesafe sorunu yok, hem de yasak olmadığı için para cezası riski de!"

