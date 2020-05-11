Beren Saat'in moleküllü, frekanslı Anneler Günü paylaşımı fena ti'ye alındı! 'Kendini Atiye rolüne kaptırmış herhalde'
Beren Saat Anneler Günü paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Kenan Doğulu ile evliliğinde boşanma aşamasına kadar gelen Beren Saat eşi ile arasını kısa süre önce düzeltti ancak Saat, Anneler Günü paylaşımında eşinin annesi yerine eski sevgilisi Efe Güray'ın annesinden bahsetti. Oyuncunun bu tutumu sosyal medyada eleştirildi."Bu yıl Anneler Günü'ne denk gelen Efe'nin doğum günü için annesi Nil Güray'a onu sarmalayacak sevgi enerjisi gönderiyorum. Bugünü annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleküllerimden biraz gönderiyorum" diyen Beren Saat'in, eşi Kenan Doğulu'nun annesini yok sayması dikkatlerden kaçmadı! Beren Saat'in moleküllü, frekanslı Anneler Günü paylaşımı, sosyal medyada fena ti'ye alındı!
Kenan Doğulu ile evliliğinde boşanma aşamasına kadar gelen Beren Saat eşi ile arasını kısa süre önce düzeltmişti. Beren Saat'in evliliğinin sıkıntılı olduğu dönemde, hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray ile ilgili yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. Beren Saat, bu kez de moleküllü, frekanslı Anneler Günü paylaşımı ile gündeme geldi.
'HERKESE MOLEKÜLLERİMDEN GÖNDERİYORUM'
"Ben size gelemiyorum ama nihayet siz Cadde'de yürüyüş yapabileceksiniz. Bilincim sizinle olacak. Doğa Ana ne yaptığımızı düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Hatalarımızı anlayana kadar da çıkartmayacak belli ki. Hasret çekmeyi öğrendi bilmeyenlerimiz; kaynaklarımızı ve enerjimizi doğru kullanmayı, detaylara takılmamayı öğrendik.
Kelebek etkisinin hasta bir bünyede nasıl sonuçlar yarattığını, birbirimize karşı sorumluluklarımızın çok ciddi olduğunu anlamaya başladık. Bugüne ailesinden birini kaybetmemiş, şanslı bir gezegen sakini olduğum için ve doğru işleyen sağlık sistemimiz için Evren'e teşekkür ederek başlıyorum."
"Bu yıl Anneler Günü'ne denk gelen Efe'nin Doğum Günü için Annesi Nil Güray'a onu sarmalayacak sevgi enerjisi gönderiyorum. Bugünü annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleküllerimden biraz biraz gönderiyorum. Siz de zaman ayırın bedeninizin yanında olamasa da bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Onlar titreşimlerimizi hep hisseder. Kollektif Anne Sevgisi Meditasyonu yapalım. Biz buradan çıkarız, biraz sabır. Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, bu ayrı geçirilen son günümüz olsun""