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Haberler Magazin İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı gören dönüp bir daha baktı

İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı gören dönüp bir daha baktı

İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı. Bir çocuk annesi ünlü modacıyı plajda gören dönüp bir daha baktı. Bir yıldır aşk yaşadığı İzmirli sevgilisi Sezer Dermenci ile Urla'da tatil yapan İvana Sert, görüntüsü ile gündeme bomba gibi düştü. İşte hafta sonunu tatili için Çeşme'yi tercih eden İvana Sert'in çok konuşulan halleri...

22.08.2021 10:46 - Son Güncelleme: 22.08.2021 11:15
İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı gören dönüp bir daha baktı

İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı, ünlü ismi gören gören dönüp bir daha baktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı gören dönüp bir daha baktı

Yaz ayının büyük bölümünü sevgilisi Sezer Dermenci ile İzmir'de geçiren ve kalan zamanında yoğun iş temposundan dolayı sık sık İstanbul'a gelen Ivana Sert, Çeşme'de tatil yapıyor.

İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı gören dönüp bir daha baktı

2011 yılında sona eren Yurdal Sert ile evliliğinden Ateş adında bir oğulları olan Ivana Sert, önceki gün The Beach Of Momo'da görüntülendi.

İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı gören dönüp bir daha baktı

HEMEN DENİZE GİRDİ
Ünlü modacı, bir arkadaşı ile beraber beach'e gelir gelmez şezlonga oturup hazırlandıktan sonra denize girdi.

İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı gören dönüp bir daha baktı

SOHBET ETTİLER
Arkadaşı ile yüzdükten sonra denizden çıkan Ivana Sert, beach'in kumlarına uzanıp, uzun süre sohbet etti.

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