İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı gören dönüp bir daha baktı
İvana Sert bikinili haliyle plajı kasıp kavurdu! Sıcağa dayanamayan İvana önce denize girdi sonra duş aldı. Bir çocuk annesi ünlü modacıyı plajda gören dönüp bir daha baktı. Bir yıldır aşk yaşadığı İzmirli sevgilisi Sezer Dermenci ile Urla'da tatil yapan İvana Sert, görüntüsü ile gündeme bomba gibi düştü. İşte hafta sonunu tatili için Çeşme'yi tercih eden İvana Sert'in çok konuşulan halleri...
22.08.2021 10:46
- Son Güncelleme: 22.08.2021 11:15