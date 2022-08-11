İtayla güzel görsün! İki çocuk annesi Pelin Karahan düzgün fiziğiyle 20’liklere meydan okudu! Bedri Güntay’ın biricik eşi tatilde...
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, son dönemlerde verdiği kilolar ile sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez İtalya tatiliyle çok konuşuldu. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Bedri Güntay ile tatile çıkan Karahan, buradan paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Birbirinden renkli pozlarını takipçileriyle paylaşan oyuncu, incecik fiziği ve karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı. İşte iki çocuk annesi Pelin Karahan'ın tatil pozları...
11.08.2022 18:08 - Son Güncelleme: 11.08.2022 18:29
'Kavak Yelleri' dizisiyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve güzelliğiyle de sık sık gündem olmuştu.
Ünlü oyuncu, son günlerde özellikle verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Karahan, bu kez İtalya tatiliyle çok konuşuldu.
2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştiren Karahan, eşiyle birlikte tatil için İtalya'ya gitti.
Ali Demir ve Can Eyüp adından iki evlatları olan çiftten Pelin Karahan, tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.