Tatile doymayan Melisa Döngel'den derin dekolteli mayosuyla pozlar! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Melisa Döngel...
Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Melisa Döngel mayolu pozlarıyla gündeme geldi. Oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'un ardından Çeşme'ye gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Melisa Döngel, son pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. İşte Melisa Döngel'in yeni tatil paylaşımları...
11.08.2022 16:39 - Son Güncelleme: 11.08.2022 16:39