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Haberler Magazin Tatile doymayan Melisa Döngel'den derin dekolteli mayosuyla pozlar! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Melisa Döngel...

Tatile doymayan Melisa Döngel'den derin dekolteli mayosuyla pozlar! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Melisa Döngel...

Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Melisa Döngel mayolu pozlarıyla gündeme geldi. Oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'un ardından Çeşme'ye gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Melisa Döngel, son pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. İşte Melisa Döngel'in yeni tatil paylaşımları...

11.08.2022 16:39 - Son Güncelleme: 11.08.2022 16:39
Tatile doymayan Melisa Döngel’den derin dekolteli mayosuyla pozlar! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Melisa Döngel...

Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de Instagram'dan peş peşe kareler yayınlayan oyuncu yine gündemde...

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Tatile doymayan Melisa Döngel’den derin dekolteli mayosuyla pozlar! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Melisa Döngel...

Melisa Döngel Bodrum tatilinden sonra Çeşme'de görüntülendi.

Tatile doymayan Melisa Döngel’den derin dekolteli mayosuyla pozlar! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Melisa Döngel...

Önceki gün Dalyan'daki bir beach'te arkadaşları ile eğlenen oyuncu, bikinisiyle göz kamaştırdı.

Tatile doymayan Melisa Döngel’den derin dekolteli mayosuyla pozlar! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Melisa Döngel...

Uzun süre bar kısmında erkek arkadaşları ile sohbet eden Döngel sonrasında kız arkadaşı ile el ele tutuşarak denize girdi.

Tatile doymayan Melisa Döngel’den derin dekolteli mayosuyla pozlar! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Melisa Döngel...

Plajda bütün bakışları üzerine toplayan Döngel, denizden çıktıktan sonra sepetten havlu alarak kurulandı.

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