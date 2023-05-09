24 yaşında 55 kiloya düşmüştü! Oğulcan Engin ile Miray Daner aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu diyetle eriyen Miray...

Genç oyuncu Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Çiftin ilişkilerinin ciddiye binip binmeyeceği merak edilirken, evlilik haberi magazin camiasında dört gözle bekleniyor. Hayranları çiftin evlenmesini çok isterken Seda Sayan'ın müstakbel gelininin verdiği kilolar çok konuşulmuştu. Sektöre ilk başladığı dönemde 60 kilonun üzerinde olan güzel oyuncu şimdilerde 55 kiloda. Öte yandan 24 yaşındaki oyuncunun Oğulcan Engin ile aralarındaki o gerçek duyanları şaşırttı.