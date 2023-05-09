24 yaşında 55 kiloya düşmüştü! Oğulcan Engin ile Miray Daner aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu diyetle eriyen Miray...
Son dönemlerde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren çiftler arasında Oğulcan Engin ve Miray Daner öne çıkıyor. Hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla dikkat çeken bu ikili, genç yaşlarına rağmen büyük bir çevre tarafından takip ediliyor. Oğulcan Engin ve Miray Daner'in ilişkileri, hayranları arasında merak konusu haline geldi. İşte, son dönemlerin en çok konuşulan çifti Oğulcan Engin ve Miray Daner'in hikayesi ve detayları!
Genç oyuncu Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Çiftin ilişkilerinin ciddiye binip binmeyeceği merak edilirken, evlilik haberi magazin camiasında dört gözle bekleniyor. Hayranları çiftin evlenmesini çok isterken Seda Sayan'ın müstakbel gelininin verdiği kilolar çok konuşulmuştu. Sektöre ilk başladığı dönemde 60 kilonun üzerinde olan güzel oyuncu şimdilerde 55 kiloda. Öte yandan 24 yaşındaki oyuncunun Oğulcan Engin ile aralarındaki o gerçek duyanları şaşırttı.
Seda Sayan'ın gelini Miray Daner son olarak sosyal medya hesabından sere serpe uzandığı fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin ile katıldığı bir düğünde ortaya çıkmıştı.