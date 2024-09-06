İşte Türkiye'nin en güzel 20 kadını! Miss Turkey 2024'ün adayları belli oldu! Demet Akalın 'Uzun yıllar sonra...' deyip paylaştı

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Miss Turkey güzellik yarışmasının 2024 adayları belli oldu. Güzellikleri ve fizikleriyle dikkatleri üstlerine çeken Miss Turkey 2024'ün kraliçelerine ilk destek Demet Akalın'dan geldi. Gelin Miss Turkey 2024'ün güzellerini yakından tanıyalım...