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İşte Türkiye'nin en güzel 20 kadını! Miss Turkey 2024'ün adayları belli oldu! Demet Akalın 'Uzun yıllar sonra...' deyip paylaştı

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Miss Turkey güzellik yarışmasının 2024 adayları belli oldu. Güzellikleri ve fizikleriyle dikkatleri üstlerine çeken Miss Turkey 2024'ün kraliçelerine ilk destek Demet Akalın'dan geldi. Gelin Miss Turkey 2024'ün güzellerini yakından tanıyalım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 01:58 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 01:58
İşte Türkiye’nin en güzel 20 kadını! Miss Turkey 2024’ün adayları belli oldu! Demet Akalın ’Uzun yıllar sonra...’ deyip paylaştı 1

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Miss Turkey güzellik yarışmasının 2024 adayları belli oldu.

İşte Türkiye’nin en güzel 20 kadını! Miss Turkey 2024’ün adayları belli oldu! Demet Akalın ’Uzun yıllar sonra...’ deyip paylaştı 2

Güzellikleri ve fizikleriyle dikkatleri üstlerine çeken Miss Turkey 2024'ün kraliçelerine ilk destek Demet Akalın'dan geldi. Gelin Miss Turkey 2024'ün finale kalan 20 güzelini yakından tanıyalım...

İşte Türkiye’nin en güzel 20 kadını! Miss Turkey 2024’ün adayları belli oldu! Demet Akalın ’Uzun yıllar sonra...’ deyip paylaştı 3

20 NUMARA
MELİSA SARAN
BOY: 1.82
YAŞ: 20
OKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

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