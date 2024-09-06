Çilleri kafa karıştırdı! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın makyajsız haline bakın

Bahar dizisi yeni sezonda izleyici ile buluşmaya gün sayarken ekranların sevilen oyuncusu Demet Evgar, doğal güzelliğiyle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı! "Bahar" karakteriyle hafızalara kazınan Evgar'ın sosyal medyada makyajsız hali gündem oldu. Ünlü oyuncunun çilleri ise kafa karıştırdı.