Çilleri kafa karıştırdı! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın makyajsız haline bakın

Bahar dizisi yeni sezonda izleyici ile buluşmaya gün sayarken ekranların sevilen oyuncusu Demet Evgar, doğal güzelliğiyle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı! "Bahar" karakteriyle hafızalara kazınan Evgar'ın sosyal medyada makyajsız hali gündem oldu. Ünlü oyuncunun çilleri ise kafa karıştırdı.
Bahar dizisi yeni sezonda izleyici ile buluşmaya gün sayarken ekranların sevilen oyuncusu Demet Evgar, doğal güzelliğiyle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı! "Bahar" karakteriyle hafızalara kazınan Evgar'ın sosyal medyada makyajsız hali gündem oldu. Ünlü oyuncunun çilleri ise kafa karıştırdı.
Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.