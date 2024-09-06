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Çilleri kafa karıştırdı! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın makyajsız haline bakın

Bahar dizisi yeni sezonda izleyici ile buluşmaya gün sayarken ekranların sevilen oyuncusu Demet Evgar, doğal güzelliğiyle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı! "Bahar" karakteriyle hafızalara kazınan Evgar'ın sosyal medyada makyajsız hali gündem oldu. Ünlü oyuncunun çilleri ise kafa karıştırdı.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 01:26 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 01:26
Çilleri kafa karıştırdı! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın makyajsız haline bakın 1

Bahar dizisi yeni sezonda izleyici ile buluşmaya gün sayarken ekranların sevilen oyuncusu Demet Evgar, doğal güzelliğiyle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı! "Bahar" karakteriyle hafızalara kazınan Evgar'ın sosyal medyada makyajsız hali gündem oldu. Ünlü oyuncunun çilleri ise kafa karıştırdı.

Çilleri kafa karıştırdı! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın makyajsız haline bakın 2

Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

Çilleri kafa karıştırdı! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın makyajsız haline bakın 3

Bahar dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan güzel oyuncu şimdilerde yeni sezonda seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.

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