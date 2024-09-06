Aslı Enver ev halini paylaştı! Berkin Gökbudak’la aşk yuvası dikkat çekti

Aslı Enver ev halini paylaştı! Berkin Gökbudak'la aşk yuvası dikkat çekti! Berkin Gökbudak ile 2022 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturan bir çocuk annesi Aslı Enver, sosyal medya hesabında ev halini paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken zevkle döşenmiş evinin her detayı dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...