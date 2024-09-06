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Aslı Enver ev halini paylaştı! Berkin Gökbudak’la aşk yuvası dikkat çekti

Aslı Enver ev halini paylaştı! Berkin Gökbudak'la aşk yuvası dikkat çekti! Berkin Gökbudak ile 2022 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturan bir çocuk annesi Aslı Enver, sosyal medya hesabında ev halini paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken zevkle döşenmiş evinin her detayı dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 08:53 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 09:43
Aslı Enver ev halini paylaştı! Berkin Gökbudak’la aşk yuvası dikkat çekti 1

Kavak Yelleri dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Aslı Envar, Suskunlar, Babil, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Aslı Enver ev halini paylaştı! Berkin Gökbudak’la aşk yuvası dikkat çekti 2

Yıllarca televizyon ekranlarında yer alan oyuncu, 2012–2015 yılları arası meslektaşı Birkan Sokullu ile evli kaldı.

Aslı Enver ev halini paylaştı! Berkin Gökbudak’la aşk yuvası dikkat çekti 3

Sessiz Sedasız Evlendi

Bir dönem Murat Boz'la aşk yaşayan Enver, aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta buldu ve 2022'bib son aylarında sessiz sedasız dünyaevine girdi.

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