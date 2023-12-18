İlk evliliği sessiz sedasız bitmişti! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’nin yıldızı Mehmet Ali Nuroğlu’nun yeni eşi bakın kim çıktı

'Çemberimde Gül Oya' ve 'Sen Anlat Karadeniz' dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi ile izleyici karşısına çıktı. Dizide Nureddin Zengi karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. 2011 yılında evlendiği Çiçek Nuroğlu'ndan sessiz sedasız boşanan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncunun tıpkı boşanması gibi sessiz sedasız olan ikinci evliliğini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Mehmet Ali Nuroğlu'nun sade bir törenler evlendiği eşi kim...
Çemberimde Gül Oya dizisiyle tanınan ve Sen Anlat Karadeniz ile hafızalara kazınan Mehmet Ali Nuroğlu'nun son adresi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi oldu.
Dizide Nureddin Zengi karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
2011 yılında evlendiği Çiçek Nuroğlu'ndan sessiz sedasız boşanan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.