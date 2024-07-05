İşte sedyeden ilk görüntü! Ünlü YouTuber Enes Batur kaza yaptı! Araçlardan biri kanala düştü! Enes Batur'un sağlık durumu nasıl?

Ünlü YouTuber Enes Batur, geçirdiği kaza ile gündeme bomba gibi düştü! Sosyal medya fenomeni ve milyonların takip ettiği içerik üreticisi Enes Batur, zmit-Kandıra Yolu üzeri Karasakallar mevkiinde trafik kazası geçirdi. Olay yerinden gelen ilk görüntüler, hayranlarını ve sevenlerini büyük bir endişeye sürükledi. Kazada, Enes Batur'un aracında bulunan ve yine oldukça ünlü olan YouTuber Zelal Işıl Özdemir'in de yaralandığı öğrenildi.