İşte sedyeden ilk görüntü! Ünlü YouTuber Enes Batur kaza yaptı! Araçlardan biri kanala düştü! Enes Batur'un sağlık durumu nasıl?

Ünlü YouTuber Enes Batur, geçirdiği kaza ile gündeme bomba gibi düştü! Sosyal medya fenomeni ve milyonların takip ettiği içerik üreticisi Enes Batur, zmit-Kandıra Yolu üzeri Karasakallar mevkiinde trafik kazası geçirdi. Olay yerinden gelen ilk görüntüler, hayranlarını ve sevenlerini büyük bir endişeye sürükledi. Kazada, Enes Batur'un aracında bulunan ve yine oldukça ünlü olan YouTuber Zelal Işıl Özdemir'in de yaralandığı öğrenildi.
Ünlü YouTuber Enes Batur, geçirdiği kaza ile gündeme bomba gibi düştü! Sosyal medya fenomeni ve milyonların takip ettiği içerik üreticisi Enes Batur, zmit-Kandıra Yolu üzeri Karasakallar mevkiinde trafik kazası geçirdi. Olay yerinden gelen ilk görüntüler, hayranlarını ve sevenlerini büyük bir endişeye sürükledi. Kazada, Enes Batur'un aracında bulunan ve yine oldukça ünlü olan YouTuber Zelal Işıl Özdemir'in de yaralandığı öğrenildi.
YouTube Türkiye'de en çok aboneye sahip kanalın sahibi Enes Batur, yine kaza haberiyle gündeme düştü.
DAHA ÖNCE DE KAZA YAPMIŞTI!
Daha önce lüks otomobiliyle Etiler'de ağaca çarparak kaza yapan Enes Batur Ağaca çarpan kazadan yara almadan kurtuldu. Ancak 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi.