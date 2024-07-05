Ayla filminin Güney Koreli minik yıldızı koca kız oldu! Kim Seol'un son halini gören inanamıyor! "Ne zaman bu kadar büyüdü..."

"Ayla" filminin Güney Koreli minik yıldızı Kim Seol, büyüdü ve genç bir kız oldu! 2017 yılında gösterime giren ve büyük beğeni toplayan "Ayla" filminde Ayla karakterini canlandıran Kim Seol, o dönemde sevimliliği ve başarılı performansıyla izleyicilerin kalbini fethetmişti. Aradan geçen yıllar, minik yıldızı bambaşka biri yaptı. İşte Kim Seol'un son hali...
2017 yılında gösterime giren ve milyonları ağlatab "Ayla" filminde Ayla karakterini canlandıran Kim Seol, o dönemde sevimliliği ve başarılı performansıyla izleyicilerin kalbini fethetmişti. Aradan geçen yıllar, minik yıldızı bambaşka biri yaptı. İşte Kim Seol'un son hali...
Hikayesiyle milyonları ağlatan ve izlenme rekorları kıran Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol son haliyle gündem oldu!
2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Filmde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı.