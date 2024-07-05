Ayla filminin Güney Koreli minik yıldızı koca kız oldu! Kim Seol'un son halini gören inanamıyor! "Ne zaman bu kadar büyüdü..."

"Ayla" filminin Güney Koreli minik yıldızı Kim Seol, büyüdü ve genç bir kız oldu! 2017 yılında gösterime giren ve büyük beğeni toplayan "Ayla" filminde Ayla karakterini canlandıran Kim Seol, o dönemde sevimliliği ve başarılı performansıyla izleyicilerin kalbini fethetmişti. Aradan geçen yıllar, minik yıldızı bambaşka biri yaptı. İşte Kim Seol'un son hali...