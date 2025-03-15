Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Üç çocuk annesi Sibel Can, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Geçen günlerde yeni albümünü piyasaya süren ve uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez tatil pozlarıyla çok konuşuldu.
Sibel Can, Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ile Miami'ye gitti.
Güzel havanın tadını çıkaran ünlü şarkıcı, kızına verdiği tatil pozlarını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.
Sibel Can'ın paylaşımı sosyal medyayı sallarken çocuklarından da beğeniler peş peşe geldi.
İşte Sibel Can'ın tatil pozları...
KIZI MELİSA İLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Bir fotoğraf serisi yayınlayan Sibel Can, paylaşımında kızına yer vermeyi de ihmal etmedi.
Melisa Ural'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Anne-kızın benzerliği dikkat çekerken Melisa Ural güzelliğiyle hayran bıraktı.
İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural...