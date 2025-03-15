Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Üç çocuk annesi Sibel Can, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Geçen günlerde yeni albümünü piyasaya süren ve uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez tatil pozlarıyla çok konuşuldu.

Sibel Can, Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ile Miami'ye gitti.

Güzel havanın tadını çıkaran ünlü şarkıcı, kızına verdiği tatil pozlarını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.