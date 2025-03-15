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Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Yeni albümünü çıkaran ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ile Miami'ye gitti. Güzel havanın tadını çıkaran ünlü şarkıcı, kızına verdiği tatil pozlarını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Sibel Can'ın paylaşımı sosyal medyayı sallarken çocuklarından da beğeniler peş peşe geldi.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 15:58
Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Üç çocuk annesi Sibel Can, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Geçen günlerde yeni albümünü piyasaya süren ve uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez tatil pozlarıyla çok konuşuldu.

Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Sibel Can, Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ile Miami'ye gitti.

Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Güzel havanın tadını çıkaran ünlü şarkıcı, kızına verdiği tatil pozlarını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Sibel Can'ın paylaşımı sosyal medyayı sallarken çocuklarından da beğeniler peş peşe geldi.

Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

İşte Sibel Can'ın tatil pozları...

Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

KIZI MELİSA İLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir fotoğraf serisi yayınlayan Sibel Can, paylaşımında kızına yer vermeyi de ihmal etmedi.

Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Melisa Ural'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Anne-kızın benzerliği dikkat çekerken Melisa Ural güzelliğiyle hayran bıraktı.

Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!

İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural...