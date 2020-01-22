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İşte Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit'in babası! Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! Bire bir kopyası çıktı!

İşte Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit'in babası! Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! Bire bir kopyası çıktı! Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alacak. Geçtiğimiz aylarda baba olan Burak Özçivit'in özel hayatı merak konusu. Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Burak Özçivit Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumuştur. Aslen Gazianteplidir. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları...

22.01.2020 09:36 - Son Güncelleme: 22.01.2020 09:36
Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! Bire bir kopyası çıktı! İşte Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit'in babası

Burak Özçivit ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı... Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırıp kaldı. Baba-oğul arasındaki benzerliği görünce şaşırmamak da elde değil. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...

Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! Bire bir kopyası çıktı! İşte Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit'in babası

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! Bire bir kopyası çıktı! İşte Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit'in babası
Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! Bire bir kopyası çıktı! İşte Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit'in babası

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı! Bire bir kopyası çıktı! İşte Kuruluş'un yıldızı Burak Özçivit'in babası
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