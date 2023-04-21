İşte Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in 300 milyon dolarlık evi! Ev ev değil saray yavrusu! Aralarının kötü olduğu iddia edilmişti
Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından yaptığı Suudi Arabistan tercihini tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Şimdilerde Suudi Arabistan'da 'lüks'ü had safhada yaşayan Cristiano Ronaldo'nun, Madrid'teki evini kiraya vereceği öğrenildi. İstediği kira dudak uçuklatırken, ev adeta bir saray yavrusu.
Şu anki futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında adeta kendini buldu. Golcü futbolcu gösterdiği performansla Al Nassr taraftarının sevgisini kazandı. Arabistan'da yaşamaya başlayan Ronaldo, Madrid'deki villasını kiraya verme kararı aldı. Yıldız futbolcunun evi için istenen ücret şaşırttı.
AL NASSR'DA KENDİNİ BULDU
Manchester United ile olaylı bir şekilde iplerini koparan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisinde adeta kendini buldu. Sarı-lacivertli forma ile 12 müsabakaya çıkan Portekizli yıldız, söz konusu maçlarda 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve takım arkadaşlarına da 2 kez gol pası verdi.
YEDİ ODASI, DOKUZ BANYOSU VAR
Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki lüks evinde yedi yatak odası, dokuz banyo, kapalı ve açık olmak üzere iki yüzme havuzu bulunuyor.