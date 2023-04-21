İşte Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in 300 milyon dolarlık evi! Ev ev değil saray yavrusu! Aralarının kötü olduğu iddia edilmişti

AL NASSR'DA KENDİNİ BULDU

Manchester United ile olaylı bir şekilde iplerini koparan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisinde adeta kendini buldu. Sarı-lacivertli forma ile 12 müsabakaya çıkan Portekizli yıldız, söz konusu maçlarda 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve takım arkadaşlarına da 2 kez gol pası verdi.