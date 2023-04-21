Sude Zülal Güler'den kahreden haber! “Sana nasıl veda edilir bilmiyorum” deyip acı haberi duyurdu! Satırları yürek dağladı
Kazara Aşk ve Çınar gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Sude Zülal Güler'den acı haber geldi. Ünlü oyuncunun annesi vefat etti. Anne acısıyla yıkılan Sude Zülal Güler, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. "Sana nasıl veda edilir bilmiyorum" diyen genç oyuncunun satırları yürek dağladı. İşte Sude Zülal Güler'in kahreden o paylaşımı...
21.04.2023 08:58 - Son Güncelleme: 21.04.2023 09:30
Kazara Aşk ve Çınar dizilerinde aldığı rollerle tanınan Sude Zülal Güler'den acı haber geldi. Genç oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla annesinin vefat ettiğini duyurdu.