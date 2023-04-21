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Sude Zülal Güler'den kahreden haber! “Sana nasıl veda edilir bilmiyorum” deyip acı haberi duyurdu! Satırları yürek dağladı

Kazara Aşk ve Çınar gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Sude Zülal Güler'den acı haber geldi. Ünlü oyuncunun annesi vefat etti. Anne acısıyla yıkılan Sude Zülal Güler, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. "Sana nasıl veda edilir bilmiyorum" diyen genç oyuncunun satırları yürek dağladı. İşte Sude Zülal Güler'in kahreden o paylaşımı...

takvim.com.tr
21.04.2023 08:58 - Son Güncelleme: 21.04.2023 09:30
Sude Zülal Güler’den kahreden haber! “Sana nasıl veda edilir bilmiyorum” deyip acı haberi duyurdu! Satırları yürek dağladı

Kazara Aşk ve Çınar dizilerinde aldığı rollerle tanınan Sude Zülal Güler'den acı haber geldi. Genç oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla annesinin vefat ettiğini duyurdu.

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Sude Zülal Güler’den kahreden haber! “Sana nasıl veda edilir bilmiyorum” deyip acı haberi duyurdu! Satırları yürek dağladı

Annesinin fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum, ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi...

Sude Zülal Güler’den kahreden haber! “Sana nasıl veda edilir bilmiyorum” deyip acı haberi duyurdu! Satırları yürek dağladı

Seni çok seviyorum, en çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah'ıma emanet ettik, cennetinde huzur bul annem"

Sude Zülal Güler’den kahreden haber! “Sana nasıl veda edilir bilmiyorum” deyip acı haberi duyurdu! Satırları yürek dağladı

CENAZE DETAYLARINI PAYLAŞTI
Güler, bir sonraki paylaşımında annesinin cenaze ayrıntılarını da paylaştı.

Sude Zülal Güler’den kahreden haber! “Sana nasıl veda edilir bilmiyorum” deyip acı haberi duyurdu! Satırları yürek dağladı

Güler'in annesinin cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeniköy Yeni Camii'nden kalkacak, Yeniköy aile kabristanlığına defnedilecek.

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