Sude Zülal Güler’den kahreden haber! “Sana nasıl veda edilir bilmiyorum” deyip acı haberi duyurdu! Satırları yürek dağladı

Annesinin fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum, ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi...