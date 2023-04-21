Aycan Yanaç'ın son halini görenler gözlerine inanamadı "Sana ne oldu Aycan yüzün gözün uzamış" Survivor'dan pat diye ayrılan Aycan...
Survivor'a büyük bir iddiayla başlayan Aycan Yanaç'ın Survivor 2022'den kendi isteğiyle ayrılması çok konuşulmuştu... Hastalığı nedeniyle yarışmadan ayrıldığını açıklayan Aycan Yanaç o günden bugüne adeta bambaşka biri oldu. Son halini görenlerse gözlerine inanamıyor. Önceki gün peş peşe kareler paylaşan Aycan Yanaç'ın son hali şaşırttı. Yanaç'ın değişimi fark edilmeyecek gibi değil.
21.04.2023 09:23 - Son Güncelleme: 21.04.2023 09:23
Büyük bir hayran kitlesi olan Aycan Yanaç'ın şampiyonluğa gitmesi beklenirken, kendi isteğiyle yarışmadan çekilmesi herkeste şaşkınlık uyandırmıştı.
Survivor yarışmasıyla şöhretini arttıran futbolcu Aycan Yanaç pozlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde başörtülü poz vererek adından söz ettiren eski yarışmacı son pozlarıyla da gündeme geldi.
Daha önce çene estetiği yaptırdığı iddialarıyla adından söz ettiren Aycan Yanaç'ın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı.