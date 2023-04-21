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Haberler Magazin Aycan Yanaç'ın son halini görenler gözlerine inanamadı "Sana ne oldu Aycan yüzün gözün uzamış" Survivor'dan pat diye ayrılan Aycan...

Aycan Yanaç'ın son halini görenler gözlerine inanamadı "Sana ne oldu Aycan yüzün gözün uzamış" Survivor'dan pat diye ayrılan Aycan...

Survivor'a büyük bir iddiayla başlayan Aycan Yanaç'ın Survivor 2022'den kendi isteğiyle ayrılması çok konuşulmuştu... Hastalığı nedeniyle yarışmadan ayrıldığını açıklayan Aycan Yanaç o günden bugüne adeta bambaşka biri oldu. Son halini görenlerse gözlerine inanamıyor. Önceki gün peş peşe kareler paylaşan Aycan Yanaç'ın son hali şaşırttı. Yanaç'ın değişimi fark edilmeyecek gibi değil.

21.04.2023 09:23 - Son Güncelleme: 21.04.2023 09:23
Aycan Yanaç’ın son halini görenler gözlerine inanamadı Sana ne oldu Aycan yüzün gözün uzamış Survivor’dan pat diye ayrılan Aycan...

Survivor 2022 All-Star ekran yolculuğuna devam ederken, erkenden pes eden isimlerden ilki güzel yarışmacı Aycan Yanaç olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aycan Yanaç’ın son halini görenler gözlerine inanamadı Sana ne oldu Aycan yüzün gözün uzamış Survivor’dan pat diye ayrılan Aycan...

Büyük bir hayran kitlesi olan Aycan Yanaç'ın şampiyonluğa gitmesi beklenirken, kendi isteğiyle yarışmadan çekilmesi herkeste şaşkınlık uyandırmıştı.

Aycan Yanaç’ın son halini görenler gözlerine inanamadı Sana ne oldu Aycan yüzün gözün uzamış Survivor’dan pat diye ayrılan Aycan...

Survivor yarışmasıyla şöhretini arttıran futbolcu Aycan Yanaç pozlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde başörtülü poz vererek adından söz ettiren eski yarışmacı son pozlarıyla da gündeme geldi.

Aycan Yanaç’ın son halini görenler gözlerine inanamadı Sana ne oldu Aycan yüzün gözün uzamış Survivor’dan pat diye ayrılan Aycan...

Daha önce çene estetiği yaptırdığı iddialarıyla adından söz ettiren Aycan Yanaç'ın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı.

Aycan Yanaç’ın son halini görenler gözlerine inanamadı Sana ne oldu Aycan yüzün gözün uzamış Survivor’dan pat diye ayrılan Aycan...

İŞTE AYCAN YANAÇ'IN SON HALİ

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