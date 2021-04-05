Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç'un kardeşi yakışıklılığıyla abisini fena geride bıraktı! Kardeş değil ikiz gibiler bu kadar olur

28 yaşındaki oyuncu Ekin Koç ekranlarındaki sessizliğini bu sezon Uyanış Büyük Selçuklu ile bozdu. Son olarak Bizim İçin Şampiyon filminde rol alan Ekin Koç, ABD'de yayınlanan Succession dizisinin 9.bölümünde bir iş insanının Kadir isimli danışmanını canlandırdı. Şimdilerde Uyanış Büyük Selçuklu ile ekranlarda olan Ekin Koç sosyal medyayı da sallıyor. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Yetkin'le karşılaştı. Ekin ve Yetkin kardeşlerin benzerlikleri gözlerden kaçmadı. İşte başta Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.