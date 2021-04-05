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Alişan, Berna Laçin'i fena rezil etti! Berna Laçin'e sosyal medyada da tepkiler büyüyor: "Gerçek basın emekçilerine büyük ayıp!"

Koronavirüs aşısı olan oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını ifade etti. 50 yaşındaki Laçin'in basın kartından dolayı aşı yaptırmasına tepkiler büyürken bir eleştiri de Alişan'dan geldi. Gönüllü olarak aşı yaptıran Alişan, o dönem kendisine tepki gösteren Berna Laçin'in annesini hatırlatarak yaptığı paylaşımla Laçin'i rezil etti. Alişan'ın aşı tepkisine Berna Laçin'den yanıt gecikmedi.

05.04.2021 15:53 - Son Güncelleme: 05.04.2021 16:46
Alişan, Berna Laçin'i fena rezil etti! Berna Laçin'e sosyal medyada da tepkiler büyüyor: Gerçek basın emekçilerine büyük ayıp!

ALİŞAN, BERNA LAÇİN'İ FENA REZİL ETTİ!

Sözde oyuncu Berna Laçin, basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. 50 yaşındaki Laçin'in basın kartından dolayı aşı yaptırmasına tepkiler büyürken bir eleştiri de Alişan'dan geldi.

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Alişan, Berna Laçin'i fena rezil etti! Berna Laçin'e sosyal medyada da tepkiler büyüyor: Gerçek basın emekçilerine büyük ayıp!

BionTech aşısı olduğunu duyuran 50 yaşındaki Berna Laçin, basın çalışanlarına özel çıkarılan sarı basın kartına sahip olduğu için aşı yaptırdığını söyleyen Laçin'e tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

Alişan, Berna Laçin'i fena rezil etti! Berna Laçin'e sosyal medyada da tepkiler büyüyor: Gerçek basın emekçilerine büyük ayıp!

Tepkilerin ardından "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine cevap veren Laçin, "Arkadaşlar 212'liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize" dedi.

Alişan, Berna Laçin'i fena rezil etti! Berna Laçin'e sosyal medyada da tepkiler büyüyor: Gerçek basın emekçilerine büyük ayıp!

"ANNENİZ BANA SORDUĞU GİBİ SİZE DE SORDU MU?"
Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle sitem etti:

Alişan, Berna Laçin'i fena rezil etti! Berna Laçin'e sosyal medyada da tepkiler büyüyor: Gerçek basın emekçilerine büyük ayıp!

"Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."

Alişan, Berna Laçin'i fena rezil etti! Berna Laçin'e sosyal medyada da tepkiler büyüyor: Gerçek basın emekçilerine büyük ayıp!

Berna Laçin'e tepkiler ise sosyal medyada çığ gibi büyüyor...

Alişan, Berna Laçin'i fena rezil etti! Berna Laçin'e sosyal medyada da tepkiler büyüyor: Gerçek basın emekçilerine büyük ayıp!