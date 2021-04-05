Alişan, Berna Laçin'i fena rezil etti! Berna Laçin'e sosyal medyada da tepkiler büyüyor: "Gerçek basın emekçilerine büyük ayıp!"

Koronavirüs aşısı olan oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını ifade etti. 50 yaşındaki Laçin'in basın kartından dolayı aşı yaptırmasına tepkiler büyürken bir eleştiri de Alişan'dan geldi. Gönüllü olarak aşı yaptıran Alişan, o dönem kendisine tepki gösteren Berna Laçin'in annesini hatırlatarak yaptığı paylaşımla Laçin'i rezil etti. Alişan'ın aşı tepkisine Berna Laçin'den yanıt gecikmedi.

05.04.2021 15:53 - Son Güncelleme: 05.04.2021 16:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





