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Haberler Magazin İşte Benim Stilim'in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu! Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun...

İşte Benim Stilim'in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu! Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun...

'İşte Benim Stilim'in sivri dilli Ayşenur'u şimdilerde bambaşka biri haline büründü. Bir zamanlar fenomen olan yarışma programıyla tanınan Ayşenur Balcı, son haliyle herkesin dikkatini çekiyor. Geçmişte yaptıklarını bir hata olarak gören ve modellik konusunda daha fazla gelişim göstereceğini dile getiren Ayşenur Balcı, değişimiyle adeta şaşkınlık yaratıyor. İşte merak edilen son hali...

takvim.com.tr
21.05.2023 22:47 - Son Güncelleme: 21.05.2023 22:52
İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu! Şimdilerde tanımak neredeyse imkansız! Çene, diş, kaş, burun...

Ayşenur Balcı, moda programı İşte Benim Stilim'in unutulmaz yarışmacılarından biri olarak akıllarda yer etmişti. Estetik operasyonlar geçirdikten sonra kendini tamamen yeniden şekillendirdi. İşte merak edilen eski ve yeni hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu! Şimdilerde tanımak neredeyse imkansız! Çene, diş, kaş, burun...

Bir döneme damga vuran "İşte Benim Stilim" yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda yaşadığı değişim ile dikkat çekiyor.

İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu! Şimdilerde tanımak neredeyse imkansız! Çene, diş, kaş, burun...

BAKIMI İÇİN HARCADI

Yarışmayı birincilikle bitiren ve büyük ödülün sahibi olan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı.

İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu! Şimdilerde tanımak neredeyse imkansız! Çene, diş, kaş, burun...

Balcı, son yıllarda fotomodelliğe ağırlık verdi.

İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu! Şimdilerde tanımak neredeyse imkansız! Çene, diş, kaş, burun...

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

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