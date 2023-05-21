İşte Benim Stilim'in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu! Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun...
'İşte Benim Stilim'in sivri dilli Ayşenur'u şimdilerde bambaşka biri haline büründü. Bir zamanlar fenomen olan yarışma programıyla tanınan Ayşenur Balcı, son haliyle herkesin dikkatini çekiyor. Geçmişte yaptıklarını bir hata olarak gören ve modellik konusunda daha fazla gelişim göstereceğini dile getiren Ayşenur Balcı, değişimiyle adeta şaşkınlık yaratıyor. İşte merak edilen son hali...
21.05.2023 22:47 - Son Güncelleme: 21.05.2023 22:52
Ayşenur Balcı, moda programı İşte Benim Stilim'in unutulmaz yarışmacılarından biri olarak akıllarda yer etmişti. Estetik operasyonlar geçirdikten sonra kendini tamamen yeniden şekillendirdi. İşte merak edilen eski ve yeni hali...
Bir döneme damga vuran "İşte Benim Stilim" yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda yaşadığı değişim ile dikkat çekiyor.