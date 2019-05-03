Oğuzhan Uğur set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi ifşa etti: Duyar kasan oyuncu bozması...

"DUYAR KASAN OYUNCU BOZMASI.."

Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Aynı sette çalıştık. Bir tabure gelmedi diye 2 tane reji kızı, 1 makyöz kızı ağlattı biliyor musun. Ama nasıl ağlattı... Nasıl küfrediyor biliyor musun kızlara. Havaalanındaki o olaya duyar kasan oyuncu bozması var ya..."