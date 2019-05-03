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Oğuzhan Uğur set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi ifşa etti: Duyar kasan oyuncu bozması...

Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı'nda bir görevliye hakaret eden Funda Esenç'e sosyal medyadan tepki gösteren oyuncu Gonca Vuslateri'yi ifşa etti! Şarkıcı ve YouTuber Oğuzhan Uğur, Vuslateri'nin birlikte çalıştıkları dizi setinde rejide ve makyaj bölümünde görev yapan kadınlara kötü davranarak ağlattığını ifşa etti.

03.05.2019 13:30 - Son Güncelleme: 03.05.2019 13:49
Oğuzhan Uğur set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi ifşa etti: Duyar kasan oyuncu bozması...

Geçen hafta Funda Esenç adlı kişinin İstanbul Havalimanı'nda bir çalışana ettiği hakaretlere tepki gösteren Gonca Vuslateri'ye davetli listesinde adını bulamadığı gerekçesiyle kendisine kötü muamele yaptığını öne süren Twitter kullanıcısnın ardından Oğuzhan Uğur da şahit olduklarını anlattı. Uğur Vuslateri için; 'Oyuncu bozuntusu' dedi.

Oğuzhan Uğur set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi ifşa etti: Duyar kasan oyuncu bozması...

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz hafta havalimanında bir görevliye hakaret eden Funda Esenç'e sosyal medyadan tepki göstermişti. Sonrasında ise kendisinin katıldığı bir ödül töreninde kadın çalışana yaptığı kötü muamele ortaya çıkmıştı.

Oğuzhan Uğur set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi ifşa etti: Duyar kasan oyuncu bozması...

SETTE ÇALIŞAN KIZLARI AĞLATTI

Vuslateri'ne bir tepki de şarkıcı ve YouTuber Oğuzhan Uğur'dan geldi. Oğuzhan Uğur, Vuslateri'nin birlikte çalıştıkları dizi setinde rejide ve makyaj bölümünde görev yapan kadınlara kötü davranarak ağlattığını ifşa etti.

Oğuzhan Uğur set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi ifşa etti: Duyar kasan oyuncu bozması...

"DUYAR KASAN OYUNCU BOZMASI.."

Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Aynı sette çalıştık. Bir tabure gelmedi diye 2 tane reji kızı, 1 makyöz kızı ağlattı biliyor musun. Ama nasıl ağlattı... Nasıl küfrediyor biliyor musun kızlara. Havaalanındaki o olaya duyar kasan oyuncu bozması var ya..."

Oğuzhan Uğur set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi ifşa etti: Duyar kasan oyuncu bozması...

İşte oyuncu Gonca Vuslateri'nin İstanbul Havalimanı'nda yaşanan olaya verdiği tepki ve kendisine gelen mesajlar!

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