Oğuzhan Uğur set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi ifşa etti: Duyar kasan oyuncu bozması...
Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı'nda bir görevliye hakaret eden Funda Esenç'e sosyal medyadan tepki gösteren oyuncu Gonca Vuslateri'yi ifşa etti! Şarkıcı ve YouTuber Oğuzhan Uğur, Vuslateri'nin birlikte çalıştıkları dizi setinde rejide ve makyaj bölümünde görev yapan kadınlara kötü davranarak ağlattığını ifşa etti.
03.05.2019 13:30
- Son Güncelleme: 03.05.2019 13:49
Geçen hafta Funda Esenç adlı kişinin İstanbul Havalimanı'nda bir çalışana ettiği hakaretlere tepki gösteren Gonca Vuslateri'ye davetli listesinde adını bulamadığı gerekçesiyle kendisine kötü muamele yaptığını öne süren Twitter kullanıcısnın ardından Oğuzhan Uğur da şahit olduklarını anlattı. Uğur Vuslateri için; 'Oyuncu bozuntusu' dedi.
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