GaleriMagazin

Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hayranlarını şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Bidar Sultan' karakterine hayat veren Özlem Conker, 'Abdülhamid Han' karakterine hayat veren Bülent İnal ile birlikte sergilediği oyunculukla adından söz ettirmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid dizisini takip edenler 'Bidar Sultan'a can veren Özlem Conker'i mercek altına aldı. Yıldız oyuncunun yaşını duyan hayranları şaştı kaldı. İşte Özlem Conker ve diğer ünlülerin yaşları...

15.03.2019 04:56 - Son Güncelleme: 15.03.2019 05:10
Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hayranlarını şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Bidar Sultan' karakterine hayat veren Özlem Conker, sergilediği oyunculukla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hayranlarını şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisini takip edenler 'Bidar Sultan'a can veren Özlem Conker'i mercek altına aldı.

Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hayranlarını şaşırttı!

Yıldız oyuncunun yaşını duyan hayranları şaştı kaldı. İşte Özlem Conker ve diğer ünlülerin yaşları...

Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hayranlarını şaşırttı!

1 Temmuz 1973 (45 yıl yaşında)

Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hayranlarını şaşırttı!

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver ve Faruk'u Özcan Deniz'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...
İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver ve Faruk'u Özcan Deniz'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...