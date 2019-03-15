Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hayranlarını şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Bidar Sultan' karakterine hayat veren Özlem Conker, 'Abdülhamid Han' karakterine hayat veren Bülent İnal ile birlikte sergilediği oyunculukla adından söz ettirmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid dizisini takip edenler 'Bidar Sultan'a can veren Özlem Conker'i mercek altına aldı. Yıldız oyuncunun yaşını duyan hayranları şaştı kaldı. İşte Özlem Conker ve diğer ünlülerin yaşları...

15.03.2019 04:56 - Son Güncelleme: 15.03.2019 05:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





