İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi şoke etti Aşk listesi çok kabarık

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterine hayat veren Özcan Deniz son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Bir süre önce Feyza Aktan ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan Özcan Deniz'in daha önce olaylı bir evlilik yaptığını biliyor muydunuz? Sadece bu da değil. Özcan Deniz'in öyle kabarık bir aşk listesi var ki inanması hayli güç. Şaşırmaya hazır olun.