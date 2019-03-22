İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi şoke etti Aşk listesi çok kabarık
İstanbullu Gelin dizisi kısa bir süre sonra ekranlara veda edecek. İzleyicilerinin her hafta merak beklediği dizi gerek Aslı Enver gerekse Özcan Deniz'e büyük bir popülarite sağladı. Özcan Deniz için son günlerde işler hayli yolunda. ama Feyza Aktan ile evlenip bir bebek sahibi olan Özcan Deniz için bir zaman durum böyle değildi. Özcan Deniz'in daha önce bir kere evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Peki ya Özcan Deniz'in inanmakta güçlük çekeceğiniz eski sevgilileri? Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin çok şaşıracağınız eski eşleri.
22.03.2019 15:24
- Son Güncelleme: 22.03.2019 15:35
İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterine hayat veren Özcan Deniz son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Bir süre önce Feyza Aktan ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan Özcan Deniz'in daha önce olaylı bir evlilik yaptığını biliyor muydunuz? Sadece bu da değil. Özcan Deniz'in öyle kabarık bir aşk listesi var ki inanması hayli güç. Şaşırmaya hazır olun.
DİĞER GALERİLER