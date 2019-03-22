Sibel Can'ın cesur paylaşımı sosyal medya gündemine oturdu: Gerçek misiniz?

Sibel Can'ın Instagram paylaşımı olay oldu. 48 yaşında ve 3 çocuk annesi olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın yıllara meydan okuyan güzelliği, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

SİBEL CAN'IN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN VİDEOSU! TIKLA İZLE