Sibel Can'ın cesur paylaşımı sosyal medya gündemine oturdu: Gerçek misiniz?
Sibel Can Instagram hesabının hikaye bölümünden cesur fotoğraflar paylaştı. Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can, sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Boyu kadar olan küçük kızı Melisa Ural'ın değişimi herkesi şaşırtırken, bir hamle de Sibel Can'dan geldi. 48 yaşındaki güzel şarkıcının Instagram hesabında paylaştığı videoya binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir takipçisi ise, " Siz gerçek Sibel Can mısınız yoksa sahte hesap mı?" şeklinde övgülerini iletti.
22.03.2019 16:09
- Son Güncelleme: 22.03.2019 16:44
Sibel Can'ın Instagram paylaşımı olay oldu. 48 yaşında ve 3 çocuk annesi olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın yıllara meydan okuyan güzelliği, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
SİBEL CAN'IN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN VİDEOSU! TIKLA İZLE
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