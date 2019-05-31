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İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı 'Çürük biri çıktı!'

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile oyunculuğunun zirvesini yaşıyor Özcan Deniz... Feyza Aktan ile evlendi ve bu evliliğinden Kuzey adından bir oğlu oldu. İstanbullu Gelin'in bu sezon final yapacağı iddia edilirken, özel hayatında mutlu günler geçiren Özcan Deniz'in daha önce bir kere evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin çok şaşıracağınız eski eşleri.

31.05.2019 13:50 - Son Güncelleme: 31.05.2019 14:09
İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı 'Çürük biri çıktı!'

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Özcan Deniz. Feyza Aktan ile mutlu bir evliliğe adım atan ve oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şaşırmaya hazır olun.

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı 'Çürük biri çıktı!'

MURAT YILDIRIM - BURÇİN TERZİOĞLU

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı 'Çürük biri çıktı!'
İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı 'Çürük biri çıktı!'

ÖZCAN DENİZ - HANDAN DENİZ

Özcan Deniz 1991 yılında Handan Deniz ile evlendi. Bu evlilik 2000 yılına kadar sürdü. Özcan Deniz'in eski eşi Handan Deniz'in o dönem yaptığı açıklamalar olay yarattı.

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı 'Çürük biri çıktı!'

İŞTE ÖZCAN DENİZ'İN ESKİ EŞİ HANDAN DENİZ

'Almanya'daki eski eşimle formalite icabı evlilik yaptım' sözleri, Handan Deniz'i çileden çıkarmış ve ardından çok konuşulan açıklamalar yapmıştı.

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