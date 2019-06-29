GaleriMagazin

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

3 sezondur izleyici ile buluşan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Esma Boran karakteri ile herkesin beğenisini kazandı İpek Bilgin. Boranların sert annesi Esma Sultan, İpek Bilgin'in oyunculuğu ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Dizide erkek çocukları olan Esma Sultan karakterinin aksine İpek Bilgin'in bir kızı olduğunu ve kızının en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız.

29.06.2019 12:22 - Son Güncelleme: 29.06.2019 12:22
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

İstanbullu Gelin dizisinin Esma Sultan'ı İpek Bilgin, oyunculuk performansı ile izleyenleri büyülüyor. Peki İpek Bilgin'in en az kendisi kadar ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

ESRA EROL VE ÇOCUKLARI

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

KIVILCIM URAL VE KAAN TANGÖZE

Seçkin Piriler ile evliyken Kıvılcım Ural ile aşk yaşamaya başlayan Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural'dan bir kızı dünyaya geldi.

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

İşte Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin bebekleri İlayda…

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

HAKAN PEKER VE OĞLU

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise'nin paylaşımı 'Yok artık!' dedirtti! Sosyal medyayı böyle salladı
Hadise'nin paylaşımı 'Yok artık!' dedirtti! Sosyal medyayı böyle salladı