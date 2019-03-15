İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den kötü haber: Çevreme uyum sağlayamıyor...
İstanbullu gelin dizisinde Faruk Boran karakterine hayat veren Özcan Deniz, tam 1 yıl önce Feyza Aktan ile dünyaevine girmişti. Son dönemlerde evliliklerinde sorun yaşadıkları hatta bu yüzden Özcan Deniz'in evi terk ettiği yönündeki iddialardan sonra çarpıcı bir başka iddia daha ortaya atıldı. Yakında final yapacak olan İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in yakın arkadaşlarına dert yandığı ortaya çıktı. Peki, Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu? İşte sorunun cevabı...
Deniz'in eşi Aktan'la kavga edip otele yerleştiği ve boşanmaya karar verdiği söylendi. Farklı çevrelerde yetiştikleri için sorun yaşadıkları öne sürülen ikiliden Özcan Deniz'in evliliğini bitirmek yerine kurtarmak için harekete geçtiği bildirildi.
Deniz, Antalya'dan İstanbul'a gelen Aktan'ın burada arkadaş çevresinin az olması nedeniyle ilgi bekleyen eşine daha çok kol kanat germeye başladı. Oyuncu, 'İstanbullu Gelin' dizisinin çekimleri biter bitmez soluğu evde alıyor.
ÖZCAN DENİZ İKİLEMDE
Aktan'ın kendisini bunaltmasından rahatsız olan Deniz'in ise yakın çevresine "Feyza'nın burada hiç arkadaşı yok. O yüzden benden ilgi bekliyor. Ben de çalıştığım için onunla zaman geçiremiyorum. Benim çevremden olmayan bir kız seçtim. Çevreme uyum sağlayamıyor. Doğru mu yaptım bilmiyorum'' diyerek dert yandığı iddia edildi. Deniz'in her şeye rağmen evliliğini de kurtarmak için çaba sarf ettiği öğrenildi.