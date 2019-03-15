GaleriMagazin

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den kötü haber: Çevreme uyum sağlayamıyor...

İstanbullu gelin dizisinde Faruk Boran karakterine hayat veren Özcan Deniz, tam 1 yıl önce Feyza Aktan ile dünyaevine girmişti. Son dönemlerde evliliklerinde sorun yaşadıkları hatta bu yüzden Özcan Deniz'in evi terk ettiği yönündeki iddialardan sonra çarpıcı bir başka iddia daha ortaya atıldı. Yakında final yapacak olan İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Özcan Deniz'in yakın arkadaşlarına dert yandığı ortaya çıktı. Peki, Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu? İşte sorunun cevabı...

15.03.2019 14:05 - Son Güncelleme: 15.03.2019 14:06
İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den kötü haber: Çevreme uyum sağlayamıyor...

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk Boran karakterini canlandıran Özcan Deniz'in evliliği bitiyor mu? 2018'in Mart ayında evlenen çifin Kuzey adında bir oğulları var.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den kötü haber: Çevreme uyum sağlayamıyor...

Özcan Deniz'in 2 yıllık aşkın ardından Mart 2018'de evlendiği oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la boşanma aşamasına geldiği iddia edildi.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den kötü haber: Çevreme uyum sağlayamıyor...

Deniz'in eşi Aktan'la kavga edip otele yerleştiği ve boşanmaya karar verdiği söylendi. Farklı çevrelerde yetiştikleri için sorun yaşadıkları öne sürülen ikiliden Özcan Deniz'in evliliğini bitirmek yerine kurtarmak için harekete geçtiği bildirildi.

Deniz, Antalya'dan İstanbul'a gelen Aktan'ın burada arkadaş çevresinin az olması nedeniyle ilgi bekleyen eşine daha çok kol kanat germeye başladı. Oyuncu, 'İstanbullu Gelin' dizisinin çekimleri biter bitmez soluğu evde alıyor.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den kötü haber: Çevreme uyum sağlayamıyor...

ÖZCAN DENİZ İKİLEMDE

Aktan'ın kendisini bunaltmasından rahatsız olan Deniz'in ise yakın çevresine "Feyza'nın burada hiç arkadaşı yok. O yüzden benden ilgi bekliyor. Ben de çalıştığım için onunla zaman geçiremiyorum. Benim çevremden olmayan bir kız seçtim. Çevreme uyum sağlayamıyor. Doğru mu yaptım bilmiyorum'' diyerek dert yandığı iddia edildi. Deniz'in her şeye rağmen evliliğini de kurtarmak için çaba sarf ettiği öğrenildi.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den kötü haber: Çevreme uyum sağlayamıyor...

2018 YILINDA EVLENEN ÜNLÜLER

Can Bonomo - Öykü Karayel

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze töreninden sonra pes dedirten olay!
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze töreninden sonra pes dedirten olay!