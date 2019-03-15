İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den kötü haber: Çevreme uyum sağlayamıyor...

ÖZCAN DENİZ İKİLEMDE

Aktan'ın kendisini bunaltmasından rahatsız olan Deniz'in ise yakın çevresine "Feyza'nın burada hiç arkadaşı yok. O yüzden benden ilgi bekliyor. Ben de çalıştığım için onunla zaman geçiremiyorum. Benim çevremden olmayan bir kız seçtim. Çevreme uyum sağlayamıyor. Doğru mu yaptım bilmiyorum'' diyerek dert yandığı iddia edildi. Deniz'in her şeye rağmen evliliğini de kurtarmak için çaba sarf ettiği öğrenildi.