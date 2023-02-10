72 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Knock Out mahlaslı Hikmet Ağca yaşadıklarını anlattı! İşte ünlü rapçinin duygulandıran ilk sözleri...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya'da büyük yıkımlar yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 72 saat sonra Knock Out adıyla bilinen ünlü rapçi enkaz altından çıkarıldı. Knock Out kurtarıldıktan sonra sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. İşte Knock Out mahlaslı Hikmet Ağca'nın ilk sözleri...
10.02.2023 01:46 - Son Güncelleme: 10.02.2023 01:46
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 olmak üzere meydana gelen iki büyük depremde 10 il etkilendi.
Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya'da büyük yıkımlar yaşandı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 72 saat sonra Knock Out adıyla bilinen ünlü rapçi enkaz altından çıkarıldı.