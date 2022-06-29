İstanbul'a gelen Robert De Niro önce Ayasofya Camisi’ni gezdi sonra Boğaz keyfi yaptı! Alinazik yedi, Türk kahvesi içti
İstanbul'a gelen Robert De Niro'nun Boğaz keyfi! Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, İstanbul seyahatinin son gününü geziye ayırdı. Ayasofya Camisi'ni gezip Boğaz'da tekne turu yapan usta oyuncu, ainazik yedi, Türk kahvesi içti, uçağa binmeden önce pastaneye giderek çok sayıda hediyelik Türk lokumu
ALİNAZİK YEDİ, TÜRK KAHVESİ İÇTİ
İstanbul'a gelen Robert De Niro önce Ayasofya Camisi'ni gezdi sonra Boğaz keyfi yaptı!
Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert De Niro (78), İstanbul seyahatinin ikinci ve son gününü geziye ayırdı.
Ortağı olduğu restoran için Baran Süzer'in davetlisi olarak İstanbul'a gelen De Niro, sabahın erken saatlerinde soluğu ilk olarak Ayasofya Camii'nde aldı. Ardından Galataport'tan tekneyle Boğaz turuna çıkan Robert De Niro'ya Süzer'in yanı sıra yapımcı Gianni Nunnari de eşlik etti.
TEKNEYE ÖZEL ALİNAZİK
İlk gün ortağı olduğu mekanından dolayı Uzak Doğu mutfağını tercih eden Robert De Niro, bu kez tekne turuna özel olarak alinazik yemeğini sipariş ettirdi. Baran Süzer, bununla kısıtlı kalmayan De Niro için usta şeflerin ellerinden birçok özel Türk yemeğini tekneye getirtti.