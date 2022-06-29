İstanbul’a gelen Robert De Niro önce Ayasofya Camisi’ni gezdi sonra Boğaz keyfi yaptı! Alinazik yedi, Türk kahvesi içti

TEKNEYE ÖZEL ALİNAZİK

İlk gün ortağı olduğu mekanından dolayı Uzak Doğu mutfağını tercih eden Robert De Niro, bu kez tekne turuna özel olarak alinazik yemeğini sipariş ettirdi. Baran Süzer, bununla kısıtlı kalmayan De Niro için usta şeflerin ellerinden birçok özel Türk yemeğini tekneye getirtti.