Hande Erçel, Kerem Bürsin'i unuttuğu gibi Kaan Yıldırım'ın da pabucunu dama attı! Boran Kuzum'la olay görüntü! 'Bu bakışlardan aşk çıkar'
Hande Erçel, Kerem Bürsin'i unuttuğu gibi Kaan Yıldırım'ın da pabucunu dama attı! Hande ile Boran Kuzum'un görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam eden Hande Erçel ile meslektaşı Boran Kuzum'un katıldıkları bir ödül gecesindeki halleri 'yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyaya düşen o anları görenler, 'Bu bakışlardan aşk çıkar' dedi. Hande'nin son aşkı Kaan Yıldırım da son günlerde farklı farklı isimlerle görüntüleniyor.
HANDE ERÇEL İLE BORAN KUZUM'DAN OLAY GÖRÜNTÜ!
Hande Erçel, Kerem Bürsin'i unuttuğu gibi Kaan Yıldırım'ın da pabucunu dama attı!
İkisi de magazin camiasının aşk hayatıyla çok konuşulan iki ismi... Hande Erçel ile Kaan Yıldırım... Kısa süreli bir aşk yaşayan ikili bambaşka isimlerle gündeme geliyor şu sıra...
Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atılmıştı.
AYRILIK KANITI!
Geçtiğimiz haftalarda Kaan Yıldırım, Bodrum'da bir mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü. İşte bu görüntüler, çiftin ayrıldığının kesin kanıtı olarak yorumlandı.
Ardından Hande Erçel, "Yani şöyle diyeyim o zaman. Hayatımda kimse yok. Şu an işimle yoğunum ve çok mutluyum. Kaan her zaman arkadaşımdı. Arkadaşım kalacak." demişti.