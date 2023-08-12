İstanbul kazan Wanda kepçe! Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara bu kez soluğu İstanbul'da halk plajında aldı ortalık yıkıldı

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi sonrası eşi Wanda Nara, İstanbul kazan o kepçe geziyor... Geçtiğimiz günlerde Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen, saray pozları veren Wanda Nara bu kez kendisini İstanbul'da halk plajına attı. Wanda Nara'nın halk plajından yayınladığı pozlar çok konuşuldu. İşte haberin detayları...