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Hande Yener güzellik uğruna dağı taşı yamulttu "Abla kol bozuk!" Kaş yapayım derken göz çıkaran Hande photoshop mağduru

Pop müziğinin yıldızlarından biri olan Hande Yener son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Hande Yener yaz sezonunda konserden konsere koşarken, konserlerinden de paylaşımlar yapıyor sık sık. Ne olduysa o paylaşımlar esnasında oldu. Konserden fotoğraflar paylaşan Hande Yener, minik rötuşlar yapmak isterken dağı yaşı yamulttu. Dikkatli sosyal medya kullanıcıları da bu detayı kaçırmayınca dillere düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 13:00 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 13:55
Hande Yener güzellik uğruna dağı taşı yamulttu Abla kol bozuk! Kaş yapayım derken göz çıkaran Hande photoshop mağduru 1

Hande Yener güzellik uğruna dağı taşı yamulttu "Abla kol bozuk!" Kaş yapayım derken göz çıkaran Hande photoshop mağduru

Sosyal medyayı aktif kullanan Yener, 1,8 milyon takipçili hesabından sık sık paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

Hande Yener güzellik uğruna dağı taşı yamulttu Abla kol bozuk! Kaş yapayım derken göz çıkaran Hande photoshop mağduru 2

Hande Yener güzellik uğruna dağı taşı yamulttu "Abla kol bozuk!" Kaş yapayım derken göz çıkaran Hande photoshop mağduru

6 ay önce çıkardığı "Benden Bir Tane Daha Yok" şarkısıyla viral olan ve 20 milyon izlenmeye ulaşan Hande Yener, son olarak yeni şarkısı Hop Hop'u piyasaya sürdü.

Hande Yener güzellik uğruna dağı taşı yamulttu Abla kol bozuk! Kaş yapayım derken göz çıkaran Hande photoshop mağduru 3

Hande Yener güzellik uğruna dağı taşı yamulttu "Abla kol bozuk!" Kaş yapayım derken göz çıkaran Hande photoshop mağduru

Şu sıralar yoğun konser takvimi bulunan şarkıcı, hayranlarıyla bir araya geliyor.

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