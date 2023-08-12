Hande Yener güzellik uğruna dağı taşı yamulttu "Abla kol bozuk!" Kaş yapayım derken göz çıkaran Hande photoshop mağduru

Pop müziğinin yıldızlarından biri olan Hande Yener son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Hande Yener yaz sezonunda konserden konsere koşarken, konserlerinden de paylaşımlar yapıyor sık sık. Ne olduysa o paylaşımlar esnasında oldu. Konserden fotoğraflar paylaşan Hande Yener, minik rötuşlar yapmak isterken dağı yaşı yamulttu. Dikkatli sosyal medya kullanıcıları da bu detayı kaçırmayınca dillere düştü. İşte detaylar...