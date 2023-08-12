PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama "Telefonlardan başımı alamıyorum biraz zaman geçsin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararlarına göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Karadağlı'yı pek çok meslektaşı tebrik etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasının ardından Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu ve ilk açıklamasını yaptı. İşte Karadağlı'nın ilk sözleri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 11:19 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 11:19
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’dan ilk açıklama Telefonlardan başımı alamıyorum biraz zaman geçsin 1

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’dan ilk açıklama Telefonlardan başımı alamıyorum biraz zaman geçsin 2

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’dan ilk açıklama Telefonlardan başımı alamıyorum biraz zaman geçsin 3

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi'yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

SON DAKİKA