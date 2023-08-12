Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama "Telefonlardan başımı alamıyorum biraz zaman geçsin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararlarına göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Karadağlı'yı pek çok meslektaşı tebrik etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasının ardından Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu ve ilk açıklamasını yaptı. İşte Karadağlı'nın ilk sözleri.