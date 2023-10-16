Kim Milyoner Olmak İster'de TC kimlik sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacı sosyal medyada olay oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde TC kimlik numarasıyla ilgili sorulan soru izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. İşte o sorunun doğru yanıtı ve gece boyu yaşananlar...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, "11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi ''1111111111'' olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir?" sorusu geceye damga vurdu.
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi.